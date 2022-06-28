嘉市噴水圓環KANO投手竟變太空人 月底點燈

嘉義市每年暑假盛事「科學168」去年因疫情取消實體活動，市府表示今年回歸，以「愛科學･嘉點趣味」為主題7月21日至25日在港坪體育館登場；民眾紛紛發現，中山路噴水圓環的KANO投手吳明捷雕像變成太空人，教育處指出，打造「飛向宇宙 科學在我」裝置藝術，30日晚間點燈。

教育處表示，配合科學168，讓吳明捷雕像換裝，變太空人降落在地標，工程進度超前已拆除圍籬，才有許多人拍照打卡，引發話題。

教育處也說，科學168活動除了各校的科學營隊外，特別規畫1間創客教室、2場大師講座、3個主題特展、4間科普教室、5大主題闖關攤位；戶外則有科教體驗車、定向越野與樹攀活動，以及具在地特色的假日文創市集，兼顧動態與靜態，讓孩子們用「玩」的方式看展，可以探索、體驗、動手做，親子從日常遊戲中玩出科學樂趣。