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嘉市噴水圓環KANO投手竟變太空人 月底點燈
嘉義市每年暑假盛事「科學168」去年因疫情取消實體活動，市府表示今年回歸，以「愛科學･嘉點趣味」為主題7月21日至25日在港坪體育館登場；民眾紛紛發現，中山路噴水圓環的KANO投手吳明捷雕像變成太空人，教育處指出，打造「飛向宇宙 科學在我」裝置藝術，30日晚間點燈。
教育處表示，配合科學168，讓吳明捷雕像換裝，變太空人降落在地標，工程進度超前已拆除圍籬，才有許多人拍照打卡，引發話題。
教育處也說，科學168活動除了各校的科學營隊外，特別規畫1間創客教室、2場大師講座、3個主題特展、4間科普教室、5大主題闖關攤位；戶外則有科教體驗車、定向越野與樹攀活動，以及具在地特色的假日文創市集，兼顧動態與靜態，讓孩子們用「玩」的方式看展，可以探索、體驗、動手做，親子從日常遊戲中玩出科學樂趣。
有怪腕巨投之稱的吳明捷為嘉農棒球隊第1代隊員，1931年甲子園臺灣代表預選賽，以第四棒王牌投手的身份，助嘉義農林獲得初優勝，2014年描述1931年嘉義農林棒球隊揚威東瀛、勇奪甲子園準優勝的電影「KANO」獲得盛大回響，同年2月嘉市中央七彩噴水池也新建電影中嘉農王牌投手吳明捷雕像，並舉辦揭幕儀式。
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