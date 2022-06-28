台南捷運深綠線可行性評估1千5百萬元墊付案 議會准了

台南捷運藍線延伸線可行性研究報告及深綠線可行性研究1千5百萬元墊付等二案，今天獲市議會聯席審查會議審議通過，預計明年完成可行性研究成果。議員們關切的深綠線規畫，路廊沿著省道台39線串聯南科到沙崙，沿線將設15站，提醒未來車站選址提醒不能脫離人口密集區結合在地生活圈，以及服務產業。 交通局說等到綜合規畫階段車站地點會較確實，因還要配合都市計畫變更等。

交通局副局長熊萬銀率台南捷運處長呂獎慧等團隊今天在議會爭取議員支持，今日議案審查最主要的亮點就是深綠線，台南科學園區及沙崙綠能科學城是台南兩大產業引擎，市長黃偉哲上任後指示交通局積極規畫，熊萬銀表示，深綠線捷運可研性規畫交通部補助及市府配合款共1千5百萬元經費，會盡量將行政時間縮短到1年，並辦理地方說明會和地方溝通，再送議會審議。

交通局說，捷運深綠線預計南起藍延線BH01站（歸南里站、市道182）、行經高鐵橋旁（台39）至南科及周邊生活發展區，沿線包含歸仁、新化、新市及善化等行政區。未來深綠線完成後除可縮短南科與沙崙二地交通往返時間，更可串連南科已發展區形成便利的生活圈，並與台鐵、藍線、藍延線形成完整捷運路網，強化府城、南科及沙崙綠能科學成三核心鏈結與發展。

捷運藍線延伸線銜接第一期藍線終點，西起仁德轉運站，沿182市道往東分主線至歸仁及關廟，支線則沿台39至高鐵台南站與沙崙綠能科學園區，路線長度共14.99公里，沿線設置15座車站及1座機廠，全線採高架單軌系統(Monorail)，串接府城與沙崙綠能科學城，也可提供府城以東的居民通勤通學及轉乘服務。

交通局說，藍延線可行性研究期末報告，今經議會審議同意後，將一併彙整相關意見後，盡速提送交通部審議，並全力爭取行政院盡速核定，以利下一階段綜合規劃儘早啟動。