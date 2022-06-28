台南楠西區台3線雙溪橋7/2起動工改建 預計明年2月完工

台南楠西區台3線雙溪橋，因橋齡近60年相當老舊，公路總局將進行改建，7月2日起動工，預計明年2月完工，施工期間不會全線封閉，但請用路人減速慢行。

公路總局第五區養護工程處曾文工務段指出，台3線雙溪橋(357K+640)位於臺南市楠西區跨越密枝溪，為台南市楠西區及嘉義縣大埔鄉往來之重要橋梁。

因橋齡近60年屬老舊橋梁，改建工程將於111年7月2日開工，預計於112年2月26日竣工(工期240日曆天)，施工期間請行經工區之車輛減速慢行，並依指示標誌及交管人員指揮行駛，以確保行車安全。