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北港義民廟祭典重現「結肉山」 申請無形文化資產
列為雲林縣定古蹟的北港義民廟，奉祀清代抵抗林爽文事件殉難的108位義民及義犬將軍，廟內有4座義塚是國內少數「塚廟合一」的寺廟，今逢農曆5月30日祭典日，重現百年傳統的「結肉山」祭儀，熱鬧滾滾，廟方已進一步向文化部申請列入無形文化資產。
北港義民廟舉辦兩天的「笨港義民文化季」，從昨晚起開路鼓出場演奏帶動熱鬧氣氛，來自國內各友廟及地方各界均前往祭拜早年鄉勇英魂，同時在廟前重現消失80多年的「結肉山」祭儀，格外引人注目。
當地里長也是廟方常委吳國興指出，早年每逢祭典，各方信眾都會準備豐盛的雞、鴨、魚、豬等肉品堆疊成塔，俗稱「結肉山」，但已消失數十年，今年改以環保的包裝肉品替代鮮肉，祭典後將分送民眾吃平安。
吳國興表示，義民廟是民間版的忠烈祠，承襲早年地方壯丁保家護鄉的忠勇精神，北港義民廟是國內少數廟塚合一的義民廟，3座義民塚與1座義犬塚，加上義犬將軍石雕及數十件歷史文物，別具特色，內政部長徐國勇還親自為廟題字「台灣民間忠烈祠」。
吳國興表示，廟方為更完整保留義民文化，除將數十件歷史文物交由學術單位進行古物鑑定，並向文化部申請無形文化資產，一旦審核通過，可讓義民文化在地方深耕永續。
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