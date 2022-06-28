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北港義民廟祭典重現「結肉山」 申請無形文化資產

聯合報／ 記者蔡維斌陳苡葳／雲林即時報導
北港義民廟重現百年前的「結肉山」祭儀，只是今年改以包裝肉品取代古早的鮮肉牲禮，廟方也申請列入無形文化資產。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟重現百年前的「結肉山」祭儀，只是今年改以包裝肉品取代古早的鮮肉牲禮，廟方也申請列入無形文化資產。記者蔡維斌／攝影

列為雲林縣定古蹟的北港義民廟，奉祀清代抵抗林爽文事件殉難的108位義民及義犬將軍，廟內有4座義塚是國內少數「塚廟合一」的寺廟，今逢農曆5月30日祭典日，重現百年傳統的「結肉山」祭儀，熱鬧滾滾，廟方已進一步向文化部申請列入無形文化資產

北港義民廟舉辦兩天的「笨港義民文化季」，從昨晚起開路鼓出場演奏帶動熱鬧氣氛，來自國內各友廟及地方各界均前往祭拜早年鄉勇英魂，同時在廟前重現消失80多年的「結肉山」祭儀，格外引人注目。

當地里長也是廟方常委吳國興指出，早年每逢祭典，各方信眾都會準備豐盛的雞、鴨、魚、豬等肉品堆疊成塔，俗稱「結肉山」，但已消失數十年，今年改以環保的包裝肉品替代鮮肉，祭典後將分送民眾吃平安。

吳國興表示，義民廟是民間版的忠烈祠，承襲早年地方壯丁保家護鄉的忠勇精神，北港義民廟是國內少數廟塚合一的義民廟，3座義民塚與1座義犬塚，加上義犬將軍石雕及數十件歷史文物，別具特色，內政部長徐國勇還親自為廟題字「台灣民間忠烈祠」。

吳國興表示，廟方為更完整保留義民文化，除將數十件歷史文物交由學術單位進行古物鑑定，並向文化部申請無形文化資產，一旦審核通過，可讓義民文化在地方深耕永續。

北港義民廟是國內少數廟塚合一的寺廟。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟是國內少數廟塚合一的寺廟。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟祭典，兩天來各地民眾備妥各式各樣祭品前往祭拜「義民公」。記者蔡維斌／翻攝
北港義民廟祭典，兩天來各地民眾備妥各式各樣祭品前往祭拜「義民公」。記者蔡維斌／翻攝
北港義民廟祭典，兩天來各地民眾備妥各式各樣祭品前往祭拜「義民公」。記者蔡維斌／翻攝
北港義民廟祭典，兩天來各地民眾備妥各式各樣祭品前往祭拜「義民公」。記者蔡維斌／翻攝
北港義民廟也供奉早年協助保衛家園的義犬。記者蔡維斌／攝影
北港義民廟也供奉早年協助保衛家園的義犬。記者蔡維斌／攝影

北港 文化資產

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