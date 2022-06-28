電價可能還會漲？ 飯店業：要有心理準備

經濟部7月起將調漲電價，平均漲幅8.4%，工業等用電大戶首當其衝，觀光飯店雖未被納入，但業者深怕還有下一波調漲，面臨因疫情已很難生存的窘境，搖頭大嘆「要早點做好心理準備！」

雲林縣旅館商業同業公會常務理事、古坑草嶺東碧山莊業者陳景立說，即便觀光飯店未納入下月調漲範圍，但很難保證「未來不會被漲到」。

陳景立表示，國家政策不得不遵守，且飯店用電無法不開燈、不開冷氣，「政府怎麼說，業者只能怎麼做」，面臨大環境一直在改變，得及早做好「多支出」的心理建設與準備。

陳景立坦言，2年多來飽受疫情衝擊，標榜大自然旅遊的古坑草嶺雖有遊客，但大多人會選擇當天來回，留宿意願較低，以致住宿率幾乎是零，營運苦不堪言。

但未來飯店電價也上漲，陳景立說，今年衝擊比去年三級警戒更大，如果真的漲了，為了拚觀光復甦，他也不敢漲房價，認為「留住客人」最重要。

飯店營運辛苦，不過陳景立也努力經營咖啡莊園，他在草嶺海拔600至1200多公尺種植咖啡樹，靠得天獨厚的環境、田間管理及栽種技術生產優質咖啡豆，獲選「雲林國產精品咖啡生豆評鑑」特等獎，期盼觀光早日回溫，遊客多停留一會兒，深度領略草嶺之美。