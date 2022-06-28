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強化雲林縣民居家安全 台塑企業購4.2萬只住警器

中央社／ 雲林縣28日電

3年多前雲林縣住宅用火災警報器安裝率為全國最後一名，經各界踴躍捐助，現逾91%，台塑企業今天捐1000萬元給雲林縣府，購買4.2萬只住警器，即日起開放一般民眾每戶可申請1只，強化居家安全。

雲林縣消防局今天舉辦「台塑企業麥寮汽電公司促協金捐贈雲林縣住警器記者會」，由台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑代表捐贈，雲林縣長張麗善代表接受，並回贈感謝狀。

張麗善指出，住警器偵測到煙霧時，會發出「發生火災」等語音警報，提醒住戶把握黃金時間避難或逃生，減少生命財產損失，雲林縣已有55個家庭獲得即時救援，免受嚴重祝融之災。

蔡建樑提到，透過此次捐贈儀式，提醒民眾居安思危，住警器應該是現代人家家戶戶不可缺少的重要設備，在關鍵時刻發揮功效，將可保住全家人生命財產安全。

根據雲林縣消防局統計，3年前雲林縣住警器安裝率全國排名最後一名為17.84%，在社會善心人士持續捐助住警器下，至今安裝率達到91.95%，共有13萬3000名住戶受惠，此外，住宅防火對策推行至今，已有55件住警器成功示警案例，成功挽救了55個家庭免受祝融之災。

雲林縣有17萬9000戶數，目前還有1萬4000戶左右未安裝住警器，為加快縣民全面安裝率，台塑企業麥寮汽電公司捐助新台幣1000萬元促協金，支持縣府添購4萬2000只住警器，補足缺額。

雲林縣消防局表示，設籍雲林縣且還未申領過安裝住警器的居民，可持身分證明文件至申請地址所轄消防分隊免費申請，每戶1只，詳情可至雲林縣消防局網站或雲林縣雲端聯合服務中心線上填表申辦「住宅用火災警報器領取申請」。

雲林 火災

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