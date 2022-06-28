蒜頭糖廠五分車延駛嘉義高鐵站 國慶日完工
「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」蒜頭糖廠既有鐵道向東延駛至嘉義高鐵站工程，10月10日將完工啟用，嘉義縣長翁章梁今視察工程說，當天民眾可搭五分車到故宮南院看國慶焰火。
行政院長蘇貞昌110年8月拍板核定「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」，總經費新台幣2.5億元。第1期工程蒜頭糖廠既有鐵道向東延駛至嘉義高鐵站約1.36公里，去年9月28日動工，翁章梁今天到現場視察工程進度。
翁章梁接受媒體聯訪表示，首期工程將在今年10月10日國慶日時完工啟用，當天到要到故宮南院欣賞國慶焰火的民眾，就可以從嘉義高鐵站搭乘五分車抵達故宮南院北側入口。
翁章梁表示，他比較擔心平交道的安全，觀光鐵路啟用後，五分車經過平交道必須有人在場監控，避免事故發生。
嘉義縣府綜合規畫處告訴中央社記者，「嘉義蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫」另一期工程鐵道將由蒜頭糖廠向西延伸至故宮南院園區內，總長約1.49公里，預計明年10月前通車。
綜合規畫處說，未來觀光鐵路全線通車後，將能條狀串聯嘉義高鐵站、嘉義科學園區、蒜頭糖廠、故宮南院及微型文創園區，促進周邊產業發展。
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