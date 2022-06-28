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「圓寶」今天過2歲生日 盡孝道分享竹子給媽媽「圓圓」
大貓熊妹妹「圓寶」今天過2歲生日，許多網友上線為「圓寶」獻上祝福，園方也特別用冰、紅蘿蔔、鳳梨、葡萄和奇異果製作成生日蛋糕，生日會一開始「圓圓」和「圓寶」忽略大蛋糕，反而被一旁竹桿做的小竹馬吸引，母女倆還爭搶到鏡頭外，最後是「圓圓」先吃，引來網友留言「圓寶」真孝順。
2歲的「圓寶」已經長得又高又壯，讓很多遊客都難免把「圓寶」誤認成媽媽「圓圓」。動物園今準備竹桿製作的小竹馬，讓大熊貓可以吃又可以玩，以及再用冰塊、紅蘿蔔、鳳梨、葡萄和奇異果製作成生日蛋糕，讓媽媽「圓圓」陪著「圓寶」一起度過2歲生日。
不過生日會一開始，「圓圓」和「圓寶」忽略大蛋糕，反而一旁竹桿做的小竹馬吸引，母女還爭搶到鏡頭外，「圓寶」還是盡孝道把讓給媽媽，網友紛紛留言「圓寶」真孝順，但也有網友心急留言要「圓寶」不要忘了還有蛋糕，最後生日會就在「圓圓」、「圓寶」享用蛋糕之下，圓滿結束。
另外，動物園表示，7月6日是姐姐「圓仔」的9歲生日，園方將在7月2日提前替圓仔慶生，將會在新光特展(大貓熊)館1樓舉辦精采的教育駐站、動物布偶見面會，當日7、8月出生的動物壽星也會一起接受粉絲們的生日祝福，臉書直播則是當日上午11點開始。
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