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防家暴社區組織志工建構守護網 翁章梁呼籲絕不用暴力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府今天上午舉辦「暴力不進『嘉』，幸福進我家」，家庭暴力防治月宣導。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府今天上午舉辦「暴力不進『嘉』，幸福進我家」，家庭暴力防治月宣導。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府今天上午舉辦「暴力不進『嘉』，幸福進我家」，家庭暴力防治月宣導，鼓勵基層組織領袖人員，組成防暴志工隊，建構防暴社區；縣長翁章梁呼籲大眾，碰到任何事情，絕對不能用暴力解決問題。

縣長翁章梁、社會局長張翠瑤、中正大學教授吳明儒等代表及義竹鄉東過、新港鄉古民、太保市新埤、大林鎮平林、民雄鄉金興等社區發展協會理事長等，宣告建構家庭暴力安全防護網，號召社區力量團結反暴力。翁章梁頒發社區防暴宣講人員初階完訓證明，給8名合格人員，鼓勵防家暴組織志工建構社區守護網 翁章梁呼籲絕不使用暴力。

張翠瑤說，「社區初級預防」透過多元化性別暴力防治宣導與教育，盤整連結社區內暴力防治網絡資源，建立社區防暴意識，提升家庭暴力通報意願與行動，增進對家庭暴力敏感度，期許參與活動社區、網絡，成為家庭暴力防治尖兵，營造友善零暴力生活環境。

翁章梁說，嘉縣老化比例全國居冠，18鄉鎮有13個老化比超過20%，高齡化產生照顧及協助需求增加，大多家內照顧，許多家庭照顧者不易向外尋求資源，導致自身負荷量大，易釀成暴力虐待或長照悲歌，縣府串連相關資源及民間力量，發現家暴事件，請勇於發聲，撥打113或110通報，攜手杜絕暴力。

嘉義縣政府今天上午舉辦「暴力不進『嘉』，幸福進我家」，家庭暴力防治月宣導。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府今天上午舉辦「暴力不進『嘉』，幸福進我家」，家庭暴力防治月宣導。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府今天上午舉辦「暴力不進『嘉』，幸福進我家」，家庭暴力防治月宣導。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府今天上午舉辦「暴力不進『嘉』，幸福進我家」，家庭暴力防治月宣導。圖／嘉縣府提供

家庭暴力 翁章梁 老化

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