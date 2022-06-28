防家暴社區組織志工建構守護網 翁章梁呼籲絕不用暴力
嘉義縣政府今天上午舉辦「暴力不進『嘉』，幸福進我家」，家庭暴力防治月宣導，鼓勵基層組織領袖人員，組成防暴志工隊，建構防暴社區；縣長翁章梁呼籲大眾，碰到任何事情，絕對不能用暴力解決問題。
縣長翁章梁、社會局長張翠瑤、中正大學教授吳明儒等代表及義竹鄉東過、新港鄉古民、太保市新埤、大林鎮平林、民雄鄉金興等社區發展協會理事長等，宣告建構家庭暴力安全防護網，號召社區力量團結反暴力。翁章梁頒發社區防暴宣講人員初階完訓證明，給8名合格人員，鼓勵防家暴組織志工建構社區守護網 翁章梁呼籲絕不使用暴力。
張翠瑤說，「社區初級預防」透過多元化性別暴力防治宣導與教育，盤整連結社區內暴力防治網絡資源，建立社區防暴意識，提升家庭暴力通報意願與行動，增進對家庭暴力敏感度，期許參與活動社區、網絡，成為家庭暴力防治尖兵，營造友善零暴力生活環境。
翁章梁說，嘉縣老化比例全國居冠，18鄉鎮有13個老化比超過20%，高齡化產生照顧及協助需求增加，大多家內照顧，許多家庭照顧者不易向外尋求資源，導致自身負荷量大，易釀成暴力虐待或長照悲歌，縣府串連相關資源及民間力量，發現家暴事件，請勇於發聲，撥打113或110通報，攜手杜絕暴力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言