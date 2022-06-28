疫情在家摩擦多 嘉市去年家暴通報1415案

疫情衝擊生活，全國家暴事件的通報案逐年略增、去年近15萬件，嘉市府指出，嘉市去年1415件，件數持平也未減，可能因疫情在家時間變多、收入減少導致情緒較浮動不安，容易摩擦；社會處表示，適逢家暴防治宣導月，加強宣導民眾協助通報發現的家暴情事，別只當「自家的事」。

社會處指出，全國家暴事件的通報件數2019年約12萬8000件，2020年隨疫情升溫，躍升至約14萬2000件，到了去年更接近15萬件，嘉市逐年件數為1347件、1374件、1415件；至於家暴案件型態，以精神暴力占多數，多為言語攻擊，被害人年齡多分布於30至64歲。

社會處表示，近年疫情讓許多民眾的工作、上課都在家中，家人相處的機會及時間大增，許多人還因此收入減少，甚至失業，情緒較為浮動及不安。

社會處長林家緯認為，家暴通報管道包括民眾可自行打113，或警方受理報案轉報、民政系統鄰里幹事通報，教育單位發覺通報，醫院則只要收治兒童受傷就一定要通報，更重要的是，希望民眾都知道通報責任，不要將家暴當別人自家事，若知道鄰居、朋友被家暴，盼協助通報減少憾事。

社會處說，1993年發生的「鄧如雯殺夫案」事件後經婦女團體極力爭取，事發5年後的6月26日施行家暴法、並訂定每年6月為家庭暴力防治宣導月，今年市府採網路互動方式響應，已於市府社會處臉書粉絲專頁起跑，包括圖文簡介家暴法的立法背景、求助管道等。