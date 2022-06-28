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地方知識學+地方創生 新營社大探索百年糖鐵與大圳

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市新營社大推動「漫遊糖‧水文化路徑-探索百年糖鐵與大圳」系列課程。圖／南市教育局提供
台南市新營社大推動「漫遊糖‧水文化路徑-探索百年糖鐵與大圳」系列課程。圖／南市教育局提供

台南教育局為提升社大發展地方知識學及地方創生，鼓勵發展區域特色課程，其中新營社大結合在地糖業文化及嘉南大圳水資源，半年多來推動「漫遊糖‧水文化路徑-探索百年糖鐵與大圳」系列課程及活動共29場，吸引近千人次參與，成果豐說。

市長黃偉哲表示，台南有7所社區大學，依所在區域發展人文特色課程，新營社區大學以深植、活化、推動人文社會素養及公共參與為目標，在大新營地區透過辦學、講座、工作坊等活動，持續拓展地方人文學習的影響力。

此次透過開設糖鐵文化路徑課程，帶領民眾認識從新營到鹽水的糖業文化路徑與相關歷史變遷、產業脈動、硬體現況等，讓民眾與兒時生活記憶連結，探討人文地景保存對在地文史的意義及培養對在地的認同與連結。

教育局長鄭新輝說，適逢嘉南大圳開工百年，新營社大規畫探索百年糖鐵系列課程及活動，內容包含「你所不知道的嘉南大圳」讀書會、「糖鐵文化路徑」推廣課程及教育體驗活動、鬥鬧熱文化工作隊、及糖水漫遊—糖鐵×水圳×鐵馬，讓生活在這片土地上的民眾一起透過文獻，結合實地走讀，認識重要文資建設和常民生活間的關係，並進一步認識水圳埤塘環境生態，喚起民眾環境意識。

新營社大主任張文彬表示，新營的發展與糖業息息相關，自日治時期設立「鹽水港製糖株式會社」起，大新營地區的農業、鐵道、石灰、工業等產業應運而生，因而聚集民眾在此生根發展，嘉南大圳等水利設施也先後建立，這些人文地景影響著常民生活與群體記憶。其中「新營–岸內糖‧水文化路徑」，由學員設計規畫，帶領民眾一起走踏，認識串起新營到岸內甜蜜歲月的糖業文化路徑。

糖鐵 台南 教育局

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