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多元供水計畫 台南大湖未來穩定南科用水

中央社／ 台南28日電

中央核定「台灣各區水資源經理基本計畫」台南大湖計畫進度，南市府表示，這項計畫引水管長約13.6公里，完工後每日供應南科8.5萬噸產業用水，滿足用水需求及強化供水韌性。

台南市議會27日質詢行政院核定「台灣各區水資源經理基本計畫」台南大湖計畫進度。依水利局今天新聞稿資料，台南大湖位於善化區北側、曾文溪中游地區的台糖曾文農場開發人工湖，開發用地面積約169公頃。

由於曾文溪每年豐水期流到海裡無法利用的水資源約8.1億立方公尺，因此計畫將豐水期部分川流水利用玉峰堰取水引到台南大湖蓄存，引水管長約13.6公里，完工後每日可供應南科8.5萬噸產業用水，中央目前已完成初步規劃。

水利局表示，中央對於台南市水資源開發有多元供水計畫，除台南大湖，還包括再生水、海水淡化、白河水庫更新改善。其中的再生水計畫，永康再生水廠及安平再生水廠正施工中，計畫年底前可每日供水1.8萬噸；仁德再生水廠目前進入招標階段，再加上南科台積電自辦再生水廠每日供水2萬噸，預計至民國113年底4座再生水廠可供應南科再生水達8.3萬噸。

其他各項水資源開源計畫，海水淡化廠每日供水可達20萬噸、南化水庫溢流堰加高提高庫容928萬噸，以及白河水庫更新改善可提高庫容量至2000萬噸。除白河水庫更新改善已進入施工，其餘計畫陸續辦理規劃或環評等階段。

此外，中央推動曾文南化聯通管、曾文淨水場擴建等調度及備援計劃，目前趕辦施工中。依中央供需檢討顯示，計畫完成後供水能力可提升至每日146萬噸，可滿足台南地區125年前用水需求及強化供水韌性。

台南 曾文 水資源

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