台南後甲國中與成大文教區「束縮瓶頸」道路打通終發包

台南市府計畫拓寬東區後甲國中旁，凱旋路後段連接林森路的束縮瓶頸道路，多年前曾編預算開闢因故未能順利開通，因應車流及地方需求，去年重起編列預算，今終於完成發包，近期內即將動工，施工期210日曆天，預計明年底前完工通車。

工務局表示，東區凱旋路連接林森路，因後甲國中校園與都市計畫道路用地有部分重疊，形成道路後段束縮僅可供機、踏車通行，長期造成出入交通瓶頸；市府工務局經過一年多與校方、周邊居民溝通協調達成共識，將進行該段道路拓寬工程，建構起東區後甲國中與成功大學特區周邊主要道路最後一塊拼圖。

工務局指出，凱旋路後段未來完成拓寬通車後，即可順暢連接中華東路一段至林森路二段，為東區東西向提供另一條主要道路，協助舒緩東寧路與小東路等主要道路長年交通壅塞現象；同時也大大便捷成大生活圈與平實營區等的交通效益；另為成大特區、後甲國中校區提供一條便捷無礙又安全好行的通學道路。

凱旋路為東區東西向主要通勤要道，現況道路往西過東安路即束縮僅能供機、踏車通行，屬地方長期交通瓶頸路段。工務局為暢通該區域道路交通網，編列預算辦理東區4-55-15M(後段) （凱旋路延長線）道路拓寬工程，開闢長度約205公尺，寬度15公尺，工程總經費約5600萬元，其中工程費用約2187萬元、用地費用約3400萬元。