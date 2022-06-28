聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南後甲國中與成大文教區「束縮瓶頸」道路打通終發包
台南市府計畫拓寬東區後甲國中旁，凱旋路後段連接林森路的束縮瓶頸道路，多年前曾編預算開闢因故未能順利開通，因應車流及地方需求，去年重起編列預算，今終於完成發包，近期內即將動工，施工期210日曆天，預計明年底前完工通車。
工務局表示，東區凱旋路連接林森路，因後甲國中校園與都市計畫道路用地有部分重疊，形成道路後段束縮僅可供機、踏車通行，長期造成出入交通瓶頸；市府工務局經過一年多與校方、周邊居民溝通協調達成共識，將進行該段道路拓寬工程，建構起東區後甲國中與成功大學特區周邊主要道路最後一塊拼圖。
工務局指出，凱旋路後段未來完成拓寬通車後，即可順暢連接中華東路一段至林森路二段，為東區東西向提供另一條主要道路，協助舒緩東寧路與小東路等主要道路長年交通壅塞現象；同時也大大便捷成大生活圈與平實營區等的交通效益；另為成大特區、後甲國中校區提供一條便捷無礙又安全好行的通學道路。
凱旋路為東區東西向主要通勤要道，現況道路往西過東安路即束縮僅能供機、踏車通行，屬地方長期交通瓶頸路段。工務局為暢通該區域道路交通網，編列預算辦理東區4-55-15M(後段) （凱旋路延長線）道路拓寬工程，開闢長度約205公尺，寬度15公尺，工程總經費約5600萬元，其中工程費用約2187萬元、用地費用約3400萬元。
工務局說，此案道路拓寬工程涉及後甲國中校地退縮、東寧運動公園籃球場範圍調整，及東寧網球場未來出入需求等諸多問題；經多方積極溝通協調，最後一一獲得解決，並已先辦理完成後甲國中籃球場改建工程及其他周邊設施改善，以維持學生受教權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言