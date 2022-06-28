台塑捐款支持雲林購住宅火警利器 4.2萬只送縣民

雲林縣每年發生百件住宅火警，3年多前住宅用火災警報器安裝率是全國最後一名，經各界踴躍捐助已逾91%，除弱勢家庭每戶都已安裝1只，台塑企業今天捐千萬元，將購4.2萬只住警器，即起開放讓一般民眾每戶可申請1只。

消防局長林文山說，消防員與義消到住宅區拜訪家戶時，通常還未開口宣導就被當成是詐騙集團，以致正確防火防災觀念傳達受限，民眾對住警器的認知重要性也薄弱。

雲林縣近年火災案件多為建築物火災，以住宅火災為主，起初住警器安裝率僅1.7成，直到獲社會善心人士持續捐助，縣府優先補助社會弱勢族群住戶、避難弱者每戶安裝1只及觀念宣導，全縣普遍安裝率已突破9成。

縣長張麗善說，住警器偵測到煙霧時，會發出「發生火災」等語音警報，提醒住戶把握黃金時間避難或逃生，減少生命財產損失，雲林縣已有54個家庭獲得即時救援，免受嚴重祝融之災。

張麗善說，雲林縣有17萬9千戶數，目前還有1萬4千戶左右未安裝住警器，為加快縣民全面安裝率，台塑企業麥寮汽電公司今由協理蔡建樑代表捐助1千萬元促協金，支持縣府添購4萬2000只住警器，補足缺額。

林文山表示，設籍雲林縣且還未申領過安裝住警器的居民，可持身分證明文件至申請地址所轄消防分隊免費申請，每戶1只，詳情可至雲林縣消防局網站或雲林縣雲端聯合服務中心線上填表申辦「住宅用火災警報器領取申請」。