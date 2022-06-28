聽新聞
test
0:00 / 0:00
關心義消救災防疫安全 台南市提供近6千餘個快篩試劑
台南市義消不畏疫情，協助消防人員各項救災勤務。市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，交代台南市消防局提供快篩試劑給義消備用。消防局民力運用科人員表示，目前已備妥6250個快篩試劑供義消使用 。
台灣防疫階段已到與病毒共存之時，各地區新冠肺炎疫情每天確診人數仍高居不下，甚至在前陣子，民眾更因為要購買快篩試劑而大排長龍一劑難求。
台南市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，交代台南市政府消防局提供快篩試劑，給協勤救災義消備用，消防局民力運用科人員表示，目前由衛生局提供6250個快篩試劑供義消使用 。
消防局長李明峯表示，為保障 台南市義消救災防疫安全，已備妥購快篩試劑一批，供協勤救災時如有接觸到確診者且事後如感身體不適者，都可向轄區消防分隊申請快篩試劑進行快篩，讓協助救災義消安心，確認有無染疫風險，及早進行後續防疫措施，避免疫情蔓延。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言