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關心義消救災防疫安全 台南市提供近6千餘個快篩試劑

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市義消兄弟不畏疫情傳染危險，協助消防人員各項救災勤務，消防局民力運用科人員表示，目前已備妥6250個快篩試劑供義消使用 。記者黃宣翰／翻攝
台南市義消兄弟不畏疫情傳染危險，協助消防人員各項救災勤務，消防局民力運用科人員表示，目前已備妥6250個快篩試劑供義消使用 。記者黃宣翰／翻攝

台南市義消不畏疫情，協助消防人員各項救災勤務。市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，交代台南市消防局提供快篩試劑給義消備用。消防局民力運用科人員表示，目前已備妥6250個快篩試劑供義消使用 。

台灣防疫階段已到與病毒共存之時，各地區新冠肺炎疫情每天確診人數仍高居不下，甚至在前陣子，民眾更因為要購買快篩試劑而大排長龍一劑難求。

台南市長黃偉哲為表達關懷及感謝之意，交代台南市政府消防局提供快篩試劑，給協勤救災義消備用，消防局民力運用科人員表示，目前由衛生局提供6250個快篩試劑供義消使用 。

消防局長李明峯表示，為保障 台南市義消救災防疫安全，已備妥購快篩試劑一批，供協勤救災時如有接觸到確診者且事後如感身體不適者，都可向轄區消防分隊申請快篩試劑進行快篩，讓協助救災義消安心，確認有無染疫風險，及早進行後續防疫措施，避免疫情蔓延。

快篩試劑 台南市長 疫情

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