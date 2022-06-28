台南拚第一條捷運！藍線綜規完成 2場公聽會徵求民意

第一期藍線是台南市進度最快的捷運計畫，現已完成綜合規畫期末成果，為蒐集沿線居民意見及向地方說明規畫成果，交通局委託顧問公司7月12日在永康區勝利里活動中心、7月20日在東區區公所召開第一期藍線綜合規畫公聽會，歡迎民眾踴躍參加表達對規畫內容的建議。

交通局指出，第一期藍線路線長度8.39公里，沿線設置11座高架車站及1座仁德機廠，採高架單軌系統，路線自台鐵大橋站沿永康中華路、東區中華東路至文化中心，並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站，行經永康、東區及仁德區人口密集的重要生活廊帶，也串聯台鐵大橋站、平實轉運站、仁德轉運站等重要交通節點，完成後除可提供便捷的軌道運輸服務，也配合沿線周邊發展打造公共運輸廊道，減輕既有道路交通負荷，進而促進地區發展。

交通局長王銘德表示，第一期藍線依「大眾捷運法」及「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，於綜合規畫階段辦理公聽會，蒐集民眾意見，納入評估檢討完成規畫成果，後續將提報中央審議爭取核定，再接續辦理工程設計作業。

交通局提醒2場公聽會依最新防疫措施規定進行，資訊可至捷運工程處、捷運資訊公開平台、臉書「運轉台南好交通」查詢，無法前往參加的市民，也可透過網路直播（Youtube平台，台南市政府交通局新聞頻道）觀看。