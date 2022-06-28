嘉縣前副縣長吳容輝接台鹽董座 家鄉建牙膏廠帶動觀光

嘉義縣前副縣長吳容輝接掌台鹽董事長1年多，昨天在布袋鎮台鹽生技妝品廠區，主持全新牙膏GMP廠動工典禮，台鹽投資近億元興建全新牙膏廠，生產牙膏、漱口水等口腔清潔品，搶攻後疫時代清潔用品市場，帶動布袋觀光經濟，預計2023年完工。

布袋是過去台鹽曬鹽生產重鎮，廢鹽後的布袋驛站，是台鹽2010年布袋生技妝品廠（生技三廠）新開發景點，早期生技三廠是台鹽副產品加工廠，提煉氫氧化鎂和生產石膏，現在台鹽轉型開發生技產業，生技三廠以牙膏、鹽皂、洗面乳、化妝品為主的工廠。

吳容輝說，布袋生技三廠位在布袋光復里六棟寮1號，將建造全新牙膏廠，因應民眾對防疫清潔品品質要求提高，台鹽秉持安心、安全、有效研發精神，遵循衛福部GMP規範設計興建牙膏廠，逐步擴大至全工廠通過GMP認證，從原料、廠房環境、製程到檢驗機制等軟硬體全面升級，接軌國內外知名連鎖通路採購規範，照顧國人健康。

牙膏廠完工後，除生產也兼具觀光工廠，規畫連接布袋驛站、鹽山景點等，營造台鹽觀光營銷點，帶動在地觀光、就業及經濟發展，工廠預定地交通地理位置適宜便利，串連布袋觀光漁市、布袋商港、高跟鞋教堂。