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嘉縣前副縣長吳容輝接台鹽董座 家鄉建牙膏廠帶動觀光
嘉義縣前副縣長吳容輝接掌台鹽董事長1年多，昨天在布袋鎮台鹽生技妝品廠區，主持全新牙膏GMP廠動工典禮，台鹽投資近億元興建全新牙膏廠，生產牙膏、漱口水等口腔清潔品，搶攻後疫時代清潔用品市場，帶動布袋觀光經濟，預計2023年完工。
布袋是過去台鹽曬鹽生產重鎮，廢鹽後的布袋驛站，是台鹽2010年布袋生技妝品廠（生技三廠）新開發景點，早期生技三廠是台鹽副產品加工廠，提煉氫氧化鎂和生產石膏，現在台鹽轉型開發生技產業，生技三廠以牙膏、鹽皂、洗面乳、化妝品為主的工廠。
吳容輝說，布袋生技三廠位在布袋光復里六棟寮1號，將建造全新牙膏廠，因應民眾對防疫清潔品品質要求提高，台鹽秉持安心、安全、有效研發精神，遵循衛福部GMP規範設計興建牙膏廠，逐步擴大至全工廠通過GMP認證，從原料、廠房環境、製程到檢驗機制等軟硬體全面升級，接軌國內外知名連鎖通路採購規範，照顧國人健康。
牙膏廠完工後，除生產也兼具觀光工廠，規畫連接布袋驛站、鹽山景點等，營造台鹽觀光營銷點，帶動在地觀光、就業及經濟發展，工廠預定地交通地理位置適宜便利，串連布袋觀光漁市、布袋商港、高跟鞋教堂。
布袋鹽業逾200年歷史，早期鹽場全盛時代，當地人以鹽業為生，大面積鹽田壯觀，後來因曬鹽人口不足及成本考量，布袋鹽田2001年走入歷史，目前只剩文觀局出租布袋嘴文化協會經營的洲南鹽場，復興鹽業，做觀光教育場域，台鹽配合濱海國家風景區成立，規畫布袋驛站成為觀光、休憩景點，提供自行車友歇息、上洗手間、補充水分。
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