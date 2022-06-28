台南電動機車成長量6都第1 推優惠最高省2.7萬

台南市政府「淘汰老舊機車及換、購低污染車輛補助方案」提供相關換、新購電動機車優惠，最高可省2.7萬元，要換電動機車的民眾手腳要快。

台南市環保局表示，電動機車無廢氣、低噪音很環保，政府長期以來不僅透過補助方式鼓勵民眾選購電動機車，還有免牌照稅及低竊盜風險等優勢，統計至4月止，全市電動機車5萬2389輛，較2016年3452輛，成長14.2倍，成長速度6都第一。

電動車的續航力是民眾最在意的，車行業者表示，新一代電動機車的續航力都已優化，而且充、換電站的數量不僅增加也很密集，不用太擔心。目前全市有594個充電站、369處換電站。

依台南市政府今年的「淘汰老舊機車及換、購低污染車輛補助方案」，中低收入戶和設籍於左鎮、楠西、南化和龍崎的市民朋友，選購電動機車，含中央的補助在內，最高享2.7萬元補助。因經費有用限，請及早申請以免向隅。

淘汰老舊機車及換購低汙染車輛的補助經費，來自中央與台南市政府，申請補助時必須分開辦理，台南市政府部分請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」線上系統申請。環保署部份，請至「廢車回收一站通」網站申辦。