快訊

聯合線上「讀創故事」 宣布啟動影視ＩＰ開發計畫

德州移民悲劇！美國貨櫃卡車驚見「超過40具移民屍體」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南電動機車成長量6都第1 推優惠最高省2.7萬

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市推「淘汰老舊機車及換、購低污染車輛補助方案」，換購電動機車最高可省2.7萬。記者鄭惠仁／攝影
台南市推「淘汰老舊機車及換、購低污染車輛補助方案」，換購電動機車最高可省2.7萬。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府「淘汰老舊機車及換、購低污染車輛補助方案」提供相關換、新購電動機車優惠，最高可省2.7萬元，要換電動機車的民眾手腳要快。

台南市環保局表示，電動機車無廢氣、低噪音很環保，政府長期以來不僅透過補助方式鼓勵民眾選購電動機車，還有免牌照稅及低竊盜風險等優勢，統計至4月止，全市電動機車5萬2389輛，較2016年3452輛，成長14.2倍，成長速度6都第一。

電動車的續航力是民眾最在意的，車行業者表示，新一代電動機車的續航力都已優化，而且充、換電站的數量不僅增加也很密集，不用太擔心。目前全市有594個充電站、369處換電站。

依台南市政府今年的「淘汰老舊機車及換、購低污染車輛補助方案」，中低收入戶和設籍於左鎮、楠西、南化和龍崎的市民朋友，選購電動機車，含中央的補助在內，最高享2.7萬元補助。因經費有用限，請及早申請以免向隅。

淘汰老舊機車及換購低汙染車輛的補助經費，來自中央與台南市政府，申請補助時必須分開辦理，台南市政府部分請至「台南市機車管制及汰舊換新補助資訊網」線上系統申請。環保署部份，請至「廢車回收一站通」網站申辦。

電動機車 台南 竊盜

延伸閱讀

台南宣布醫院禁探病 持續實施至7月15日

電動機車銷售 經部給獎勵金

機車行看見政府的用心 直接補貼比教導電動機車維修更好

守護小琉球海龜 100台eMOVING前進小琉球響應低碳旅遊

相關新聞

300億擴大租金補貼7月1日起申請 南市4萬戶受惠

內政部因應少子化並鼓勵婚育及加強關懷弱勢家庭，7月1日至8月31日開辦「300億元中央擴大租金補貼專案」，對新婚2年家庭...

嘉縣前副縣長吳容輝接台鹽董座 家鄉建牙膏廠帶動觀光

嘉義縣前副縣長吳容輝接掌台鹽董事長1年多，昨天在布袋鎮台鹽生技妝品廠區，主持全新牙膏GMP廠動工典禮，台鹽投資近億元興建...

台南電動機車成長量6都第1 推優惠最高省2.7萬

台南市政府「淘汰老舊機車及換、購低污染車輛補助方案」提供相關換、新購電動機車優惠，最高可省2.7萬元，要換電動機車的民眾...

任職逾43載！視社工為志業 麻豆公所社會課長月底退休

社工科班出身的台南市政府麻豆區公所社會課長鍾素珠，從事社工43年7個月將本月底將退休，視社工為志業的她將專任台南市社會工...

嘉市舊監獄宿舍群 將再修繕25戶

嘉義市舊監獄宿舍群90戶已修復22戶，市府指出今年獲再造歷史現場計畫補助1400萬，將修13戶，最快年底動工，另10戶徵...

嘉縣教師動員 寫出「家鄉100問」

嘉義縣政府動員國中、小教師探索18鄉鎮市的生態、文化等，各製作80題問答、加上共通性20題，昨發表18本「家鄉100問」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。