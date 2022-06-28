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任職逾43載！視社工為志業 麻豆公所社會課長月底退休

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
任職逾43載視社工為志業，台南市 麻豆區公所社會課長鍾素珠月底將退休。圖 ／鍾素珠提供
任職逾43載視社工為志業，台南市 麻豆區公所社會課長鍾素珠月底將退休。圖 ／鍾素珠提供

社工科班出身的台南市政府麻豆區公所社會課長鍾素珠，從事社工43年7個月將本月底將退休，視社工為志業的她將專任台南市社會工作師公會理事長，延續服務熱忱。

鍾素珠師1975年就讀實踐家專（實踐大學前身）社工工作科，畢業後1979年起擔任嘉義縣、嘉義市社會工作員，1985年甄試錄取台南縣政府社工督導員，2003年轉任台北縣政府家庭暴力暨性侵害防治中心社會工作師，期間要照顧身障的母親，南北奔波不以為苦，更展現毅力利用周末、日前往東海大學社會工作學系學分班及拿到南華大學非營利事業管理研究所碩士學位。

鍾素珠後回到台南服務，帶領社工師對於社會工作師納編、人才短缺、加發危險津貼、提高薪資待遇等倡議，獲得政府機關及非營利組織陸續調整人力及福利待遇回應。

她也發揮愛心與社工熱忱，將需要幫助的案主都竭盡心力，曾和同事每月捐100元成立救急專戶，也擔任過台南市真世言慈善功德會理事長，發動會員濟助急難救助戶並發起送愛到家扶的愛心竹桶。

「一日社工，終身社工。」鍾素珠目前也是台南市社會工作師公會理事長，卸下公職後將專任，她笑說，社工師專門做善後與收尾的工作，她會繼續努力才算「功德圓滿」，也會一本初衷，發揮社工老兵「剩餘價值」持續發聲，讓社工的辛苦與功能，為社會更重視。

社工 台南

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