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300億擴大租金補貼7月1日起申請 南市4萬戶受惠

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「300億元中央擴大租金補貼專案」7月1日至8月31日開辦，台南市約有4萬戶受惠。圖／擷取畫面
「300億元中央擴大租金補貼專案」7月1日至8月31日開辦，台南市約有4萬戶受惠。圖／擷取畫面

內政部因應少子化並鼓勵婚育及加強關懷弱勢家庭，7月1日至8月31日開辦「300億元中央擴大租金補貼專案」，對新婚2年家庭、育有未成年子女、弱勢家庭及35歲以下社會青年將有加碼；台南市受惠戶數約4萬戶，最高每月補助7000元。

台南市長黃偉哲表示，「300億元中央擴大租金補貼專案」除加碼補貼金額、增加戶數，且申請資格由最低生活費2.5倍放寬至3倍，因此台南市每人每月平均所得低於4萬2690元，無自有住宅，有租屋需求者，都可申請。

都發局長莊德樑指出，對於已申領租金補貼的民眾，市府已於6月16日雙掛號通知本次專案試算同意書，舊戶如同意試算將自動帶入中央系統，免再提出申請。

另外新申請案，市府結合民政、社政體系跨局合作，社政體系對經濟弱勢家庭造冊給各區公所，游區公所依名冊主動聯絡未申請租金補貼的經濟弱勢戶，協助民眾線上申請。

除了各區公所可協助線上申請外，另9大房仲品牌公司（永慶、東森、台灣、信義、住商、太平洋、中信、21世紀、群義）也一起響應，協助提供諮詢與服務。

請民眾在期限內利用鄰近的仲介店家尋求協助申請，相關資訊可至內政部不動產資訊平台「300億元擴大租金補貼專區」查詢 或周一至周五上午8時至下午6時撥打營建署諮詢專線02-7729-8003，將有專人服務。

租金補貼 台南市長 弱勢家庭

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