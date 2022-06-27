能源轉型起步走 南檢合辦研討會跨域交流

台南地區積極發展太陽能光電，台南地檢署、台南市政府及台電公司，今天下午2點10分在台南會展中心，聯合舉辦「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會，以太陽光電為主軸，邀集產、官、學等各界人士，針對能源轉型業務推動、相關犯罪型態及企業誠信透明等議題，跨域雙向交流。

研討會由台南市長黃偉哲揭開序幕，台電副總經理陳銘樹、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、台南高分檢檢察長朱家崎、台南地檢署檢察長葉淑文、法務部廉政署長莊榮松、台灣透明組織協會副理事長葉一璋、太陽光電發電系統商業同業公會郭軒甫榮譽理事長，與太陽光電業務相關廠商等80人一同參與。

會中安排4場專題演講，分別由葉一璋演說「眾志成誠：企業誠信與永續經營」、台電台南區處設計經理王福裕分享「深思熟綠：光電台南好所在-公開透明且友善之併網環境」、台南市政府參事殷世熙講授「有感透明：太陽光電設置便民措施」及台南地檢署郭書鳴檢察官闡釋「法海無邊：打擊綠能發展衍生之不法犯罪」，使現場與會人員對能源轉型及企業誠信能有更深入的認識。

台南地檢署呼籲，檢警調廉及目的事業主管機關對於排除不法、協力維護綠能建設具有相同決心，南檢也已積極偵辦相關刑事案件，不法分子多次以抗爭、假藉協助處理債務名義、強迫廠商安排工作等手法，甚至寄送槍枝、子彈相片予廠商。

南檢說，自2021年迄今已針對多起索取綠能回饋金案件，以強制、恐嚇取財等罪嫌逮捕、聲押、起訴並獲判有罪在案，扣案金額達270萬元，另有數起案件持續偵辦中。相關綠能建設廠商或民眾於施作工程如遭受藉勢藉端及恐嚇勒贖不法行為，應勇於提出檢舉（台南地檢檢舉專線06-2959802）。