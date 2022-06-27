快訊

用電大戶漲15％...北捷估1年恐增3億元電費 是否漲票價這樣說

離奇！高雄轎車自撞路樹「駕駛卻不見了」 附近發現20顆子彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

能源轉型起步走 南檢合辦研討會跨域交流

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南地檢署等單位，今天在台南會展中心，聯合舉辦「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會與會貴賓合影。圖／台南地檢署提供
台南地檢署等單位，今天在台南會展中心，聯合舉辦「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會與會貴賓合影。圖／台南地檢署提供

台南地區積極發展太陽能光電，台南地檢署、台南市政府及台電公司，今天下午2點10分在台南會展中心，聯合舉辦「能源轉型起步走 增氣展綠齊廉心」企業誠信研討會，以太陽光電為主軸，邀集產、官、學等各界人士，針對能源轉型業務推動、相關犯罪型態及企業誠信透明等議題，跨域雙向交流。

研討會由台南市長黃偉哲揭開序幕，台電副總經理陳銘樹、台灣高等檢察署檢察長張斗輝、台南高分檢檢察長朱家崎、台南地檢署檢察長葉淑文、法務部廉政署長莊榮松、台灣透明組織協會副理事長葉一璋、太陽光電發電系統商業同業公會郭軒甫榮譽理事長，與太陽光電業務相關廠商等80人一同參與。

會中安排4場專題演講，分別由葉一璋演說「眾志成誠：企業誠信與永續經營」、台電台南區處設計經理王福裕分享「深思熟綠：光電台南好所在-公開透明且友善之併網環境」、台南市政府參事殷世熙講授「有感透明：太陽光電設置便民措施」及台南地檢署郭書鳴檢察官闡釋「法海無邊：打擊綠能發展衍生之不法犯罪」，使現場與會人員對能源轉型及企業誠信能有更深入的認識。

台南地檢署呼籲，檢警調廉及目的事業主管機關對於排除不法、協力維護綠能建設具有相同決心，南檢也已積極偵辦相關刑事案件，不法分子多次以抗爭、假藉協助處理債務名義、強迫廠商安排工作等手法，甚至寄送槍枝、子彈相片予廠商。

南檢說，自2021年迄今已針對多起索取綠能回饋金案件，以強制、恐嚇取財等罪嫌逮捕、聲押、起訴並獲判有罪在案，扣案金額達270萬元，另有數起案件持續偵辦中。相關綠能建設廠商或民眾於施作工程如遭受藉勢藉端及恐嚇勒贖不法行為，應勇於提出檢舉（台南地檢檢舉專線06-2959802）。

台南市長 台電 恐嚇

延伸閱讀

電價拍板平均漲8.4% 環團籲用電大戶投入綠電抗通膨

節電綠能光電建築夯 竹崎太陽光電屋6月電費不到百元

新建案屋頂擬強制設太陽光電 太陽能類股齊揚

電桶爆炸電死5百頭豬 嘉縣議員要求檢視學校太陽光電

相關新聞

女騎士與野狗碰撞釀重大車禍 南市動保處捕捉遊蕩犬

台南市學甲區頂洲地區前晚發生女機車騎士與野狗擦撞重大車禍，農業局動保處昨清晨在當地捕獲3隻遊蕩犬，並將車禍死亡的該野狗屍...

健保用藥將調整為自費？ 南市議員批衛福部罔顧人命

台南市議員林阳乙今天在質詢時，對衛福部準備從7月1號開始，將清冠一號從健保用藥調整為自費，價格也從1500元至2700元...

修路燈觸電失去生命徵象 台東縣農會工務員送醫急救中

台東縣農會經營東遊季溫泉渡假村周姓工務員，今天下午維修電箱漏電時疑未先斷電，在維修時觸電昏迷，經發現通報消防隊救護車，消...

能源轉型起步走 南檢合辦研討會跨域交流

台南地區積極發展太陽能光電，台南地檢署、台南市政府及台電公司，今天下午2點10分在台南會展中心，聯合舉辦「能源轉型起步走...

安全又消暑！台南隆田ChaCha園區 暑假邀遊客「大圳戲水趣」

暑假來臨，台南市隆田ChaCha文資教育園區將推出「大圳戲水趣」，搭配今年第一期水稻輪作放水期，今首度開放民眾進入園區...

小野一彥夫婦訪黃偉哲 感動台灣民眾記得日本的友好

日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥及妻子小野雅子，今天拜會台南市長黃偉哲，雙方暢談台南與日本未來的合作藍圖。黃偉哲特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。