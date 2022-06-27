安全又消暑！台南隆田ChaCha園區 暑假邀遊客「大圳戲水趣」

暑假來臨，台南市隆田ChaCha文資教育園區將推出「大圳戲水趣」，搭配今年第一期水稻輪作放水期，今首度開放民眾進入園區內的嘉南大圳支流戲水，讓遊客消暑大呼過癮。

台鐵隆田火車站旁台南市政府文化局隆田ChaCha文資教育園區園區擁有全台最大的「嘉南大圳」主題式沈浸式劇場，自7月1日至7月16日舉辦「大圳戲水趣」，特別將嘉南大圳主題樂園延伸到戶外水圳體驗。

由於園區內水路與嘉南大圳交織，7月下旬至8月活動時間將依據水利會所安排輪灌情形，於園區臉書及網站公布。園區也提醒，水圳內為農業灌溉用水，禁止民眾將水舀出溝渠外，減損灌溉水量，也不可在水圳內使用清潔劑，以免汙染染水質，12歲以下兒童須請家長全程陪同，以確保戲水安全。

文化局長葉澤山說， 早期流經鄉間水圳，對農人來說是珍貴灌溉水源，對孩子們來說，可說是充滿歡樂的「水上樂園」，兒時在圳邊游泳、戲水，是許多農村小孩的珍貴回憶，現今孩子反少有機會親近水圳；而隆田ChaCha園區內有嘉南大圳支流流經，平日為水圳文化與文資教育推廣觀賞解說用，放水期間邀請民眾挽起褲管，讓雙腳浸在清涼水圳中，再來一枝園區販售的小農冰棒，是夏日親子最棒消暑去處。