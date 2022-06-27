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警政署長陳家欽卸任前夕 慰問殉職鐵警李承翰家屬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

警政署長陳家欽將於6月30日退休，在退休前夕，為了表達對殉職警眷的關懷，今天再度前往嘉義市探望慰問因公殉職的鐵路警察李承翰母親張秀珍，隨後並前往嘉義市警局第二分局慰勤。

2019年7月3日鐵路警察李承翰巡官執勤時，前往臺鐵152次列車處理乘客補票糾紛，突遭兇嫌幾近瘋狂的以利刃猛刺攻擊，為了保護車廂內乘客的安全、避免傷及無辜，在奮力壓制暴徒的過程中不幸殉職，承翰在倒下的最後一刻，仍緊握兇嫌的刀具，當時的李承翰只有24歲。

署長陳家欽表示，只要發生警察同仁因公受傷甚至殉職，內心都會感到無比痛楚，他們是同仁也等同家人，可以感受家屬失去至親的哀痛。雖然即將卸任，此次也將是最後一次以署長身分探視陪伴遺眷，但仍然希望所有警察同仁在執勤時都能注意安全、平安下崗，未來也會持續關懷所有為台灣社會安全努力不懈的警察夥伴們。

陳家欽也代表全國警察同仁再次感謝李承翰的母親，謝謝承翰為了旅客的安全犧牲自己的生命，承翰是警察大家庭永遠的好夥伴。

陳家欽在市警局長王文澤的陪同下，前往嘉義市警局第二分局，慰勉辛勞值勤的第一線員警，頒發慰問金，獎勵該分局於今年5月份，查獲第一級毒品及制式霰彈槍1把、手槍2把、霰彈23顆、子彈29顆等，違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例重大案件之績優同仁。

政署長陳家欽前往嘉義市警局第二分局慰勤後與同仁揮手道別。圖／嘉義市警局提供
政署長陳家欽前往嘉義市警局第二分局慰勤後與同仁揮手道別。圖／嘉義市警局提供
警政署長陳家欽卸任前夕，慰問殉職鐵警李承翰母親張秀珍。圖／嘉義市警局提供
警政署長陳家欽卸任前夕，慰問殉職鐵警李承翰母親張秀珍。圖／嘉義市警局提供

警察 李承翰 陳家欽

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