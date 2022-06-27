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台南宣布醫院禁探病 持續實施至7月15日

中央社／ 台南27日電

台南市今天新增2503名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，台南市政府宣布醫院探病、住宿式長照機構訪客管理維持現行措施到7月15日，除例外情形，皆禁止探視。

台南市長黃偉哲下午在市府防疫記者會表示，大趨勢是疫情逐步減緩，高峰期已過，高原期也已經下來，但還是必須小心因應，尤其疫苗覆蓋率第3劑與第4劑還不夠多，因此市府特別祭出抽獎活動，鼓勵符合資格的年長者趕快打第3劑、第4劑。

衛生局長許以霖表示，凡設籍台南市65歲以上市民及55歲以上具原住民身分者，今天起至8月31日完成接種COVID-19疫苗第1次追加劑（第3劑），或5月16日至8月31日接種第2次追加劑（第4劑）者，即可參加抽獎，獎項包含高級房車、環保電動機車、節能電冰箱、黃金元寶，詳細活動辦法另行公告。

許以霖指出，台南市衛生局今天邀集相關單位及各專責醫院專家召開即時線上協調指揮中心會議，會中作成「醫院探病、住宿式長照機構訪客管理皆維持現行措施直到7月15日，除例外情形皆禁止探視」相關決議，後續視疫情發展滾動式調整。

台南市長 衛生局 疫情 黃偉哲

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