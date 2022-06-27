長榮大學與南市美術館簽約合作 推展全民美學藝術教育

台南市美術館董事長蘇憲法今天率團與長榮大學簽署合作意向書，雙方將資源共享、產學合作、人才培育、實習及學術研究等交流，「落實美學藝術全民化的理念，一同為增進城市文化競爭力努力」。

長榮大學校長李泳龍表示，校方今年首次進入「世界影響力大學排名」（THE Impact Rankings）第601-800名排名佳績，日前再獲2023年QS（Quacquarelli Symonds）世界大學排名第801-1000名，優異表現顯示學校極具未來發展性及國際合作能量，而國際化的台南市美術館這次引進人氣展亞洲的地獄與幽魂發揮影響力，身為台南市民與有榮焉，期待接下來雙方一起推展人文藝術教育。

蘇憲法曾任長榮大學講座教授，也是長榮大學董事長黃仁村的油畫老師。蘇憲法表示，非常高興能與長榮大學成為合作夥伴，期望雙方整合資源共享，共同推展全民美學藝術教育，凝聚文化認同。

蘇憲法說，2024年是台南建城400周年，將有一系列國際知名美術館館藏在台南展演，除跨國館際合作、展覽及藝術家交流，南美館也積極為在地藝術家打造國際連結平台，期望以美學、人文、藝術作為城市文化櫥窗，與國際連動，與世界趨勢對話並進，提升城市文化競爭力。