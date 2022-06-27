台南隆田文資園區大圳戲水趣 推廣水圳文化

台南隆田ChaCha文資教育園區將在暑假期間舉辦「大圳戲水趣」活動，搭配水稻輪作灌溉放水期，首度開放民眾進入園區內的嘉南大圳支流戲水，並提供解說，推廣水圳文化。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，隆田ChaCha文資教育園區在今年暑假推出多項活動，由第一波「大圳戲水趣」揭開序幕，讓民眾一邊品嘗園區販售的小農冰棒，還可把雙腳浸在清涼的圳水中，提供夏日消暑良方。

台南市文化局長葉澤山表示，兒時到圳邊戲水，是許多人在農村生活的珍貴回憶，而現今的孩子很少有機會親近水圳，隆田ChaCha園區內有嘉南大圳支流經過，平日作為水圳文化與文資教育推廣觀賞解說使用，此次活動規劃，等於將園區的嘉南大圳主題沉浸式劇場延伸到戶外水圳體驗。

葉澤山表示，烏山頭水庫與嘉南大圳是百年水利工程，也是台灣重要文化資產之一，除了開放民眾體驗水圳樂活夏日時光之外，戲水棧道旁也將設置嘉南大圳相關介紹，推廣水圳文化，並提醒民眾珍惜水資源，同時規劃洗腳區，方便民眾戲水後清潔雙腳。

台南市文資處指出，園區內水路與嘉南大圳交織，7月下旬至8月活動時間將依據農田水利署嘉南管理處安排的輪灌時程，於園區臉書及網站公布相關資訊，並提醒民眾，水圳內為農業灌溉用水，禁止將水舀出渠道外，也不可在水圳內使用清潔劑，以免污染水質，12歲以下兒童需由家長在旁全程陪同。