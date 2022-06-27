南科台積電磁吸效應 工人難請南市汙水下水道延宕

台南市議員李鎮國在質詢時指近年來工程缺工嚴重，疫情又導致問題惡化，永康多處汙水下水道工程因此延宕，交通打結民怨四起，請市府研擬對策解決問題。

水利局表示，已要求廠商依施工量能調整工序、增加工班，優先進行已完成用戶接管道路刨鋪及相關復舊作業，並請監造單位列管，限期完成，如逾期將依契約規定辦理，以減少對住戶的影響。

李鎮國說，近年來房地產建案如雨後春筍般急推，台積電廠區也在趕工，磁吸效應下工人都跑到1天4、5千元的工地賺錢，不願到政府2、3千元工資的標案打工。永康地區光是水利局汙水道工程就受影響而停擺太久，業者因嚴重缺工必須四處搶工人，再加上工人染疫無法上工，導致工程進度緩慢，水利局一、二期還沒做完又接著三期發包，又到處開闢新的戰場。

水利局表示，永康區汙水第1期工程分為PA汙水分區及PB汙水分區共19標，其中已完工12標，餘7標施工中，預計有4標於今年完工，其餘3標於2023年完工。未來第2期汙水工程，將請技服廠商先行評估各施工廠商量能，依計畫範圍及區域特性規畫後續工程分標後，再行辦理細部設計，以重疊併行作業方式辦理工程發包及施工作業，以縮短工期，加速辦理汙水下水道建設。