女騎士與野狗碰撞釀重大車禍 南市動保處捕捉遊蕩犬

台南市學甲區頂洲地區前晚發生女機車騎士與野狗擦撞重大車禍，農業局動保處昨清晨在當地捕獲3隻遊蕩犬，並將車禍死亡的該野狗屍體帶回動物之家冰存，動保處說，將持續加強當地遊蕩犬管制減量，避免憾事再發生。

動保處說，學甲等沿海地區屬於南市遊蕩犬重點管制區域，動保處平時皆派員至現場勘查管制並優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。

動保處表示，去年在學甲區計捕捉252隻遊盪犬，今年截至6月24日含公私協力共計捕捉278隻，本案接獲通報後，昨清晨即出動人員至當地捕獲3頭遊蕩犬隻外，並加強巡查以確認犬隻出沒地點與時段，持續於當地置放誘捕籠捕捉未絕育犬隻及捉問題犬隻。

對於地方反映，有愛心人士不定時餵養，惟目前動保法對於餵養行為並無相關規範，僅能勸導餵養人乾淨餵養並遠離人口稠密區，避免犬群聚引起人犬衝突，如餵養行為造成環境髒亂可移請權責單位環保局妥處。

動保處指出，後續將於今年辦理2場乾淨餵養講習並發給公約卡，減少因不當餵養造成人犬衝突及環境髒亂。