台南推長者打疫苗抽獎惹議 今宣布擴大抽獎對象範圍

台南市政府繼推出65歲以上打疫苗送快篩劑，反應良好，中央疫情指揮中心並仿效推動到全台，市府昨天再推長者打第3劑與第4劑疫苗都能參加汽車黃金等抽獎活動，卻引發爭議，民眾不滿反應「現在才說，之前乖乖早打的人都是笨蛋嗎」，市府今天宣布從5月16日開打長者第4劑、已經施打者，也都一併納入抽獎範圍，希望能平息爭議。

此外，針對北部疫情趨緩，疫情指揮中心放寬部分縣市醫院及長照機構裡探病及訪視的限制，但衛生局局長許以霖今天在防疫記者會上表示，經過專家會議討論，因台南疫情仍在高峰，到7月15日之前，醫院與長照機構仍禁止探視。

台南市今天新增確診2503例，疫情有往下走的趨勢，市府昨天在疫情記者會上宣布，為鼓勵65歲以上民眾打第3與第4劑疫苗，從即日起（26日）到8月31日，凡注射的長者，身分證字號會自動列入抽獎序列中，9月公開抽獎，獎品除了頭獎一台汽車外，還有6台電動機車、10台環保節能冰箱及100個1錢的金元寶。

這項活動再度引起關注，不少長者今天急著詢問「哪裡可以打針？」，但也有民眾不滿，「市府不是應該鼓勵早打的民眾嗎？為何反而是早打不能抽獎、晚打卻有？實在看不懂的政策」、「以後不會鼓勵家中長輩早點去打了，因為晚打才有甜頭，早打的都是笨蛋」。

65歲長者注射第4劑疫苗部分，台南市5月16日開打，到目前為止已有不少人打了疫苗，台南市衛生局局長許以霖今天在記者會中表示，將把5月16日之後打第4劑的長者也全部列入抽獎名單裡，以示公平。

台南市黃偉哲則表示，台南市各年齡層罹患新冠肺炎的比率，都低於全國平均數，只有在90歲以上長者部分，全國平均的確診比率11.82%，但台南市卻是12.22%，超過全國平均，而長者打疫苗的意願又偏低，所以希望以抽獎方式鼓勵施打，目前長者打疫苗除了可以領快篩、500元獎金，還能自動參加抽獎。

許以霖表示，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑，基礎加強劑、追加劑第1、2劑（第3、4劑）的 涵蓋率，分別為90.7%、82.5%、1.3%、68.1%、1.7%，而65歲以上長者，第1劑到第3劑的涵蓋率分別是83.92%、79.73%及67.79%，而12到17歲第1劑到第3劑涵蓋率則是95.13%、83.17%及56.44%，5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率83.77%、第2劑8.26%。