健保用藥將調整為自費？ 南市議員批衛福部罔顧人命

台南市議員林阳乙今天在質詢時，對衛福部準備從7月1號開始，將清冠一號從健保用藥調整為自費，價格也從1500元至2700元不等，痛批衛福部罔顧人命，無視很多經濟弱勢者無錢買藥的困境，他要求市長黃偉哲聯合市籍立委，向中央反映此事。黃偉哲也認為不應該改為自費，強調會向衛福部陳述地方意見。

林阳乙表示，目前清冠一號是大家公認確診者的救命藥，尤其很多民眾對西藥有疑慮，確診後幾乎都以服用清冠一號治療為主，事實證明具療效，但近日衛福部釋放出消息，指7月1日開始，清冠一號將改為自費。原本確診者透過視訊，只要付100元的掛號費，即可取得1盒10包的清冠一號用藥，確診者服用後，病況逐日減輕並痊癒。但改為自費後，未來清冠一號的價格將從1500到2700元不等，此政策讓很多民眾惶惶不安。

他說，今年中央的防疫預算，包括購買相關用藥等經費，高達8840億元，截至5月初為止，全台的中醫藥房向健保局申請清冠一號的費用，也僅1.3億元，這個數字跟8千多億元的預算相比，猶如九牛一毛，但衛福部卻無視老百姓確診用藥需求，硬要將清冠一號的健保用藥改為自費，不只不顧廣大確診者救命用藥，猶如暴政。