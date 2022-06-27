有朝一日西螺小農 助在地農民行銷 讓溫暖故事被看到

為扶植在地中小企業，雲林縣政府向經濟部申請地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），共有21間廠商加入，今天由縣長張麗善主持成果發表會，肯定在地企業的創新與創意。值得一提的是，青農吳貝蒂創建產銷平台，無償幫助農民行銷的心路歷程，讓在地小農能被看見。

從台中市嫁到雲林縣西螺鎮的吳貝蒂，本身專長是繪畫，但因夫家代代務農，也踏上了農業這條路，在過程中，她看到了農人專職生產，卻不懂得行銷，每當農作物盛產、品質最優時，卻必須壓低價格賤賣給盤商，這讓她有了想幫助在地小農的念頭。

吳貝蒂說，為了讓種菜的人多一份希望，她創建了「有朝一日西螺小農」產銷平台，組織一支年輕生力軍隊伍，6人各具專長也各司其職，除了上架農產品、提供銷售管道外，也幫小農拍影片、寫文案、設計包裝，讓產品背後有溫度的故事與人產生連結。

吳貝蒂開心分享，因為平台賣的量不如批發市場那麼多，所以前期參與的小農並不多，後來推出「小農白日夢計畫」，只要小農有夢想，提出來就會幫忙實現，不只網路行銷，也舉辦實體親子農村體驗活動，一舉打響知名度，吸引愈來愈多小農加入產銷平台行列。