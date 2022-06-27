穩定南科供水推台南大湖計畫 護國神山更安心！

台南市議員林志展今天在市議會質詢時，針對行政院核定的「台灣各區水資源經理基本計畫」，關心台南產業發展用水需求，水利局表示台南大湖計畫正進入規畫及環評前期作業階段，目前再生水計畫也在施工中，海水淡化廠正在環評，將可滿足未來南科擴廠需求。

水利局表示，水利署對於台南市水資源開發已有多元供水計畫，包含再生水、台南大湖及海水淡化等，各有其推動期程並陸續推動中。其中再生水計畫正施工中，今年可如期通水，至於中央推動的海水淡化廠及台南大湖目前辦理規畫及環評前期作業程序中。

水利局表示，為穩定南科供水，中央推動台南大湖計畫，近年來水利署持續檢討修正，規畫在善化區北側、曾文溪中游地區開發3人工湖。目前人工湖地點位於台糖曾文農場，橫跨台19甲麻善公路兩側，開發面積約169公頃，分成A、B、C3湖區，水源來自玉峰堰，引水管長約13.6公里，完工後每日可供應8.5萬噸用水，原本供給南科的自來水便可移轉供民生用水使用，提高民生用水供應量。

局長韓榮華說，因要開發為人工湖，並須挖平地為湖，而這些土方將妥善利用，包括築堤，加高堤岸，提升蓄水量，除有滯洪功能，還可增加善化、安定地下水補注區域的地下水；並且規畫環湖自行車道及步道及綠廊，提供民眾休憩運動空間。

台南大湖總經費超過165億元，因涉及土地徵收，且施工期約要5年，水利局表示，等水利署完成規畫並提報行政院，核可後就可展開環評作業，希望能在2031年完工，屆時加上再生水日供應量至少8.3公噸、以及海水淡化廠日產量20萬公噸，足可滿足南科未來擴廠需求。