新化果菜市場攤商陳情 租金太貴、人車沒分流

台南市新化果菜市場預計在今年10月啟用，但最近有200多名攤商連署陳情，指攤位租金收費過高、且人車動線規畫不佳，市議員楊中成提出質詢，要求改善。農業局表示，每坪2500元已是預算的監督規定下，最最低的底線，未完善處會持續改進，希望能順利遷移並啟用。

市議員楊中成今天在市議會拿著新化果菜市場攤商的陳情說，新化果菜市場外觀雖美，但攤商反映，在設計上並未考慮到攤商的需求，因攤商出入的貨車噸位不一，設計時必須考慮到車體高度、嘗官等問題，但建築物蓋好後，卻發現有諸多不便。

這些不便，包含人車沒有分離，一條通道除大小車爭道，還要人走，若安全出事，誰負責？而攤商和顧客是全天候不定時不定時進出，卻僅提供攤商8小時停車，很不合理。另果菜市場從新花市區遷到郊外，攤位租金沒調低反而調高，漲了37.5%，原為1萬2千元要調到1萬6500元，每坪租金由1200元漲到2500元，很不合理，應要調降。

楊中成說已有200多名攤商連署陳情，要求降低租金，及改善人車動線等問題，希望市府正視。農業局表示，農產運銷公司為財務自負盈虧的公司，關於新化場的租金，市場管理辦法規定，每坪換算單價為3000，為配合新場初營運，協調後將租金降為2500元。

農業局說，依照攤商使用坪數，調降每坪3000以下，大概70%的攤商是降價的，而為顧及攤商的權益，讓舊有攤商優先順利遷移，故不用公開招標的模式來決定租金價格。大部分的攤商代表都能理解，新場保全、房屋稅、火險會增加，另二期工程公司另外出5000萬改善動線，西曬和東曬工程，連攤提的折舊費用約250萬，在預算的監督規定下，每坪2500元己是農產公司最低的底線。另人車分流部分已改為一進二出，另在附近營區設停車場，供攤商的貨車停放。