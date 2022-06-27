嘉縣完成「家鄉100問」鄉土教材 傳承歷史記憶

嘉縣教育人員歷時3年編纂18鄉鎮市「家鄉100問」教材套書，今天在縣府舉辦發表會，要讓孩子從小認識家鄉生態與文化，傳承歷史記憶。

嘉義縣「家鄉100問」鄉土教材一套18本，在6月編製完成，教育處今天在縣府中庭舉辦發表會，由安東國小絲竹樂團為活動開場，邀請負責編纂的教育人員與縣長翁章梁等人出席。

教育處告訴中央社記者，這套18鄉鎮市的本土教材堪稱全國首創，未來將使用在嘉義縣各校鄉土及戶外教育等課程，而且教材簡易通俗，縣內著名的景物、特產、風土文化都有介紹，像是全國知名的「民雄鬼屋」也列入教材。

翁章梁接受媒體聯訪表示，嘉義縣18鄉鎮市都有一本鄉土教材，每本教材都列出100個問題，其中80題是該鄉鎮市的，另外20題是全縣性的，要讓小學生從小就對家鄉有深刻的記憶。

翁章梁說，儘管嘉義的孩子未來可能會在紐約、巴黎生活，無論他們走得多遠，這套鄉土教材會讓他們記得自己家鄉的點點滴滴。