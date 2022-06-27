充滿家鄉記憶情感 嘉縣家鄉100問新書發表

嘉義縣政府「家鄉100問」鄉土教材透過問答的方式，讓嘉義縣孩子認識家鄉生態與文化，傳承歷史記憶；歷經3年，結合各校走讀家鄉課程、實地探索與體驗，今天「家鄉100問」正式發表。縣長翁章梁表示，透過本土教育家鄉100問能讓小朋友對嘉義縣充滿印象、充滿情感。

縣長翁章梁表示，透過對家鄉100問答方式，讓小朋友從小對家鄉就充滿記憶、理解，透過本土教育家鄉100問能讓小朋友對嘉義縣充滿印象、充滿情感，儘管到了80歲、還是身在嘉義或是紐約、巴黎仍然會記得與故鄉相關的點點滴滴跟故事。

翁章梁表示，由18鄉鎮市教育人員歷時3年共同編纂的「家鄉100問」教材，在今年6月編製完成，這套18鄉鎮市的本土教材堪稱全國首創，未來將融入嘉義縣各校鄉土及戶外教育等課程進行在地化教學。感謝參與人員的辛勞，一群人共同完成讓小朋友對故鄉充滿記憶情感的事，是件值得高興的事。

教育處表示，18本「家鄉100問」動員全縣所有國中小教師投入問答文字及圖片編輯，幾乎每一位參與教師都必須針對各鄉鎮市的風土民情、歷史沿革、自然景觀、人文地理、宗教禮俗及在地美食等特色進行實地探索，同時訪談地方耆老、文史工作者，以深入探究家鄉在地文化的來龍去脈。最後由專家學者組成的編輯委員去蕪存菁的挑選出各鄉鎮市80題問答，加上嘉義縣跨鄉鎮共通性問答20題，才成就出18鄉鎮市的「家鄉100問」鄉土教材，這樣的成書工程相當浩大費時，也顯得這套教材的獨特性和珍貴性。