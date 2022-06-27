疫情延燒兒少狀況多 嘉南療養院團隊投入助親子抗衝擊

疫情持續延燒，國際統計資料顯示超過3成兒童青少年出現依賴、 心情煩躁及無法專心等問題。許多家長也反映孩子如何收心、調整作息及線上教學引發3C用品無法控制使用的困難。衛福部嘉南療養院除針對相關問題提供治療服務，還設計製作「陪伴孩子也照顧自己」系列影片，指導親子面對克服方法建議，放在網路供民眾參考。

近來兒童青少年不但染疫人數日增、身心也飽受衝擊；嘉療兒童青少年精神科提供相關治療、依國內精神醫學會及國際災難創傷專家Steven Hobfoll等人建議，協助親子以「安、靜、能、繫、望」五字訣，來因應這時期的身心壓力。

影片內容包含手做彩球病毒、製作情緒精靈、情緒一點靈、情緒找一找、創造我的派對、彩虹熱氣球等活動，期待親子能因活動離開3C產品，讓家長能和孩子在因疫情而充滿不確定性的生活下，不急著和問題拔河，而是找到舒服的相處方式，成為彼此的神隊友，共同面對生活的挑戰。，期待能因親子活動，離開3C產品，讓家長能和孩子在因疫情而充滿不確定性的生活下，不急著和問題拔河，而是找到舒服的相處方式，成為彼此的神隊友，共同面對生活的挑戰。

民眾可搜尋臉書粉絲頁-「嘉南兒青寶貝守護園地-大手牽小手」，或在YouTube搜尋「陪伴孩子也照顧自己」，讓我們與孩子一同面對焦慮與收心。

資深職能治療師劉文升指出，他以陪伴親子多年治療經驗製作設計「陪伴孩子也照顧自己系列安心影片」，五支短片融合職能治療與敘事治療概念，讓父母和孩子跟著影片步驟，不只能練習精細動作、認知能力，也能夠述說想法、溝通情緒，創造親子自然相處時間。

社會工作師柯曉琪認為，多年來與家長工作的經驗顯示，親子互動需透過溝通、彼此探索與了解，應在生活中「建立一個相處時間，一起對話與嘗試，並將這些體驗深化於日常」。

醫師李冠瑩鼓勵家長在面臨環境變動及不確定中，能夠在家庭作息中營造一些確定感並且依照孩子可以理解的語言與溝通方式來談論，都可以協助孩子降低焦慮。