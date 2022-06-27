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俄烏戰爭飼料玉米短缺 農委會獎勵雲林種植提高自給率

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
烏俄戰爭造成飼料玉米短缺，農糧署到雲林獎勵農民種植提高國內自給率。記者蔡維斌／翻攝
烏俄戰爭造成飼料玉米短缺，農糧署到雲林獎勵農民種植提高國內自給率。記者蔡維斌／翻攝

俄烏戰爭衝擊國內飼料供應，供不應求價格上揚，農委會決定放寬農地限制並採獎勵制鼓勵農民種植硬質玉米，讓國內飼料可自立自給，農糧署今天會同立委到雲林縣水林鄉將展開巡迴說明會，讓農民了解種植玉米的好處及如何防範蟲害提高產量。

立委蘇治芬與農糧署中區副分署長洪宏毅、台南改良場長楊宏瑛、水林鄉長許山埜、議員蔡岳儒、立委劉建國助理林昀蔚等人，在水林鄉舉辦獎勵玉米座談，吸引不少農民參加。

洪宏毅指出，俄烏戰爭影響國內飼料供應受衝擊，為確保國產飼料供應量能，農委會決定從今年第2期作起，放寬「基期年」農地限制，並提高轉作獎勵金至每公頃6萬元，以全國種植面積5萬公頃為目標，鼓勵農民種植硬質玉米。

農糧署說，雲林硬質玉近3年的平均產量每公頃逾4500公斤，如依9元保價收購，計入轉作獎勵金及地方加碼獎勵和收購收入，扣除生產成本，農民收益將超過2期稻作；此外，如未達繳售數量，還是可依比例領取獎勵金，如繳交超過6萬公噸，銷售均價賣多少錢，農友就拿多少，好處多多。

農改場長楊宏瑛場也說，硬質玉米目前幾乎全程機採，可節省大量人力，未來如有農機需求，農民可上農委會「農機Uber平台」提供媒合服務。農改場也提供土壤管理輔導及秋行軍蟲病蟲防治；至於沿海地層下陷、鹽化的農地，建議先土質改良後再種，農改場也提供免費土壤健檢服務。

許山埜說，公所將協助提高推動玉米自給率，未來公所農經課將設立專屬窗口，方便農民諮詢，也請農民在7月31日前到公所或農會辦理申報。蘇治芬表示，當前種玉米收益比水稻好，所以將請農糧署持續在雲林巡迴宣導，讓更多農民明瞭並參加。

烏俄戰爭造成飼料玉米短缺，農糧署到雲林獎勵農民種植提高國內自給率。記者蔡維斌／翻攝
烏俄戰爭造成飼料玉米短缺，農糧署到雲林獎勵農民種植提高國內自給率。記者蔡維斌／翻攝
烏俄戰爭造成飼料玉米短缺，農糧署到雲林獎勵農民種植提高國內自給率。記者蔡維斌／翻攝
烏俄戰爭造成飼料玉米短缺，農糧署到雲林獎勵農民種植提高國內自給率。記者蔡維斌／翻攝
烏俄戰爭造成飼料玉米短缺，農糧署到雲林獎勵農民種植硬質玉米，提高國內自給率。記者蔡維斌／翻攝
烏俄戰爭造成飼料玉米短缺，農糧署到雲林獎勵農民種植硬質玉米，提高國內自給率。記者蔡維斌／翻攝

農民 飼料 農糧署

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