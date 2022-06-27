嘉市科學168前導賽事登場 市府:暑期營隊都照常

嘉義市每年暑假盛事科學168教育博覽會，去年因疫情取消實體，今年7月21日至25日將登場，昨於嘉義高工辦「WRO雲嘉南AI智慧機器人校際盃選拔賽」前導活動，41隊學生設計可協助解決問題的機器人；市府指出，科學168同時開放室內、戶外的科學課程。

嘉義市本月已恢復含高中職以下實體上課，市府教育處表示，嘉市各國中小以「小班教學、戶外為主」的方式，規畫運動休閒、藝術、魔術、創客等育樂營，還推出國際英語學院暑期線上課程，皆在辦理前掌握學生名單、授課師資已完成疫苗接踵，每日量測體溫及作好環境消毒等防疫工作，因此暫時不會停辦；若家長對學校集會活動有疑慮，取消參加者也可辦理退費。

教育處也表示，科學168教育博覽會今年首度跨領域結合國際奧林匹亞機器人大賽（WRO），此國際賽一共90個會員國參加，總部所訂選拔賽主題為「我的機器人好友」，選手必須體現於自組的機器人中，並達成每項規定任務；國小組做「園藝機器人」、國中組「救援機器人」及高中職組「照護機器人」。

雲林科技大學副校長蘇純繒說，是未來機器人的運用廣泛，包含觀光導覽、醫療照顧等，從小培養興趣非常關鍵，讓科學教育向下紮根。

比賽結果高、中、小組皆由台南的學校奪冠，市長黃敏惠頒獎，讚嘆學生的設計巧思，直呼有趣，她指出，嘉市長期耕耘科學教育，科學168是科普教育交流平台，目的讓孩子親近科學，把書本知識運用在實際經驗中，進而開啟創造力，