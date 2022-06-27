西螺麻糬攜手雲林家扶做公益 長輩親手捏麻糬好開心

雲林縣西螺鎮知名麻糬店與雲林家扶中心攜手做公益，今早帶領家扶長輩親手捏麻糬、憶童年，並將麻糬帶回家與家人分享，另，捐出12萬元助弱勢家庭兒童上學，除了以店鋪打響西螺麻糬知名度，經營的同時也不忘助人，用自身力量回饋家鄉。

家扶中心76歲婦人廖瓜枳將麻糬片掰開、放上餡料，再捏製成型，她開心的說，看見這傳統米食，就想起早年圍繞在大灶蒸煮的童年往事，而且活到這麼大歲數，第一次看到用甜菜根染色的粉紅麻糬，覺得很新奇，另，餡料除了傳統口味，竟然還有孫子最喜歡的巧克力，特地多包幾個帶給孫子們吃。

麻糬店老闆娘程珮綺說，與家扶中心攜手合作，帶領長輩體驗麻糬DIY，過程不只有趣，也讓長輩回憶童年時光，此外，為協助弱勢兒少就學，也捐出12萬元，盼維持弱勢家庭生活穩定，將善的循環延續下去。