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西螺麻糬攜手雲林家扶做公益 長輩親手捏麻糬好開心

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
西螺知名麻糬店與雲林家扶中心攜手做公益，今天捐出12萬助弱勢家庭兒童上學。記者黃于凡／攝影
西螺知名麻糬店與雲林家扶中心攜手做公益，今天捐出12萬助弱勢家庭兒童上學。記者黃于凡／攝影

雲林縣西螺鎮知名麻糬店與雲林家扶中心攜手做公益，今早帶領家扶長輩親手捏麻糬、憶童年，並將麻糬帶回家與家人分享，另，捐出12萬元助弱勢家庭兒童上學，除了以店鋪打響西螺麻糬知名度，經營的同時也不忘助人，用自身力量回饋家鄉。

家扶中心76歲婦人廖瓜枳將麻糬片掰開、放上餡料，再捏製成型，她開心的說，看見這傳統米食，就想起早年圍繞在大灶蒸煮的童年往事，而且活到這麼大歲數，第一次看到用甜菜根染色的粉紅麻糬，覺得很新奇，另，餡料除了傳統口味，竟然還有孫子最喜歡的巧克力，特地多包幾個帶給孫子們吃。

麻糬店老闆娘程珮綺說，與家扶中心攜手合作，帶領長輩體驗麻糬DIY，過程不只有趣，也讓長輩回憶童年時光，此外，為協助弱勢兒少就學，也捐出12萬元，盼維持弱勢家庭生活穩定，將善的循環延續下去。

雲林家扶中心主任廖志文說，謝謝程珮綺在致力於發揚傳統米食文化之餘，也關注社會弱勢團體，對家扶弱勢家庭照顧不遺餘力，不僅讓雲林家扶長輩們一起體驗麻糬DIY，又捐12萬元協助雲林家扶兒童助學、改善生活，讓社會善能延續，也讓愛循環不息。

西螺知名麻糬店與雲林家扶中心攜手做公益，今早帶領長輩體驗麻糬DIY。記者黃于凡／攝影
西螺知名麻糬店與雲林家扶中心攜手做公益，今早帶領長輩體驗麻糬DIY。記者黃于凡／攝影

雲林 家扶中心 弱勢家庭

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