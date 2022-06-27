台南芒果估減產7成 市府推產區農遊體驗

台南各產區種植的改良種芒果陸續進入採收期，農業局預估今年全市總產量較往年減少約70%，市府除舉辦國際芒果節協助行銷，並規劃6條芒果農遊行程，供遊客體驗產地風光。

台南市政府今天在永華市政中心舉辦2022台南國際芒果節宣傳記者會，公布相關行銷活動及農遊體驗行程內容，盼吸引各地民眾趁芒果產季造訪台南，品嘗鮮甜芒果，體驗山區風光。

台南市長黃偉哲致詞表示，今年的芒果因為減產，預計產量供不應求，價格也在高檔，但是還是需要打開通路，讓更多民眾知道台南芒果的好，台南國際芒果節深入芒果產區及消費地，除了辦理行銷活動，並結合玉井、南化、大內、官田、左鎮及楠西等芒果產區特色景點及芒果園，規劃6條農遊體驗行程。

台南市農業局長李建裕指出，今年配合活動首次發行2000本芒果護照，內容包含芒果產區景點介紹、交通資訊，並提供住宿優惠、特色美食、芒果甜點、農特產品等期間限定優惠方案，6月30日起在台南火車站、新營火車站、台南高鐵站，以及玉井、南化、楠西、左鎮、大內、官田等6區公所及農會提供民眾免費索取，發完為止。

黃偉哲表示，在國際行銷方面，今年除了日本與韓國市場，還打開紐西蘭通路，總共行銷1萬3000多公斤，未來計劃再爭取澳洲等其他國家市場，拓展更多元通路，協助保障農民收益。

台南市農業局統計，今年台南市改良種芒果種植面積預估6951公頃，占全台50%，為全台最大產區，栽培品種以愛文為大宗，而受異常氣候影響，評估總產量較往年減少約70%，喜愛芒果的消費者可以上農業局官網查詢相關訂購資訊。