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台南國際芒果節開跑 黃偉哲：已打開紐西蘭巿場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南芒果逐漸進入產季，「2022台南國際芒果節」今天開跑。記者鄭惠仁／攝影
台南芒果逐漸進入產季，「2022台南國際芒果節」今天開跑。記者鄭惠仁／攝影

台南芒果逐漸進入產季，市長黃偉哲今天日宣布「2022台南國際芒果節」開跑，他表示，已打開紐西蘭市場，將行銷1萬3000多公斤，目前還陸續增加中，接著也希望能銷往澳洲。今年也首度推出芒果護照，提供多項優惠。

記者會在永華市政中心舉辦，農糧署南區分署長羅正宗、官田區農會總幹事林定億、左鎮區農會總幹事林惠珠、南化區農會總幹事溫進添、玉井區農會總幹事莊文洲等人參加。

黃偉哲說，今年芒果已打開紐西蘭的通路，將行銷1萬3000多公斤，那目前為止還在陸續增加。他說，許多台灣人都吃紐西蘭的奇異果，紐西蘭能進口台灣的芒果，這樣的農產品交流互惠是滿好的。之前台灣也買過澳洲的紅酒，也希望能建立將芒果行銷澳洲的通路。

黃偉哲表示，今年的芒果因減產，供不應求的，價格也較高，但還是要先打開通路，讓更多的民眾能夠知道台南芒果的好，台南國際芒果節今年邁向第10屆，今年以「FOLLOW MANGO跟隨芒果」為主軸，深入芒果產區及消費地，從6月25日到7月23日分別在板橋大遠百、走馬瀨農場、大東夜市、南化遊客中心等地辦理行銷活動，並結合玉井、南化、大內、官田、左鎮及楠西等芒果產區的特色景點及芒果園，規畫6條農遊體驗行程，歡迎全國民眾來台南品嘗鮮甜芒果、遊台南。

農業局長李建裕說，除了規畫內容豐富的芒果產區農遊體驗行程外，今年首次發行2000本芒果護照，內容包含芒果產區景點介紹、交通資訊，並提供住宿優惠、特色美食、芒果甜點、農特產品等期間限定優惠方案。自6月30日起在台南火車站、新營火車站、台南高鐵站，以及玉井、南化、楠西、左鎮、大內、官田等6區公所及農會提供民眾免費索取，數量有限，發完為止。

農業局表示，今年台南市改良種芒果種植面積約6951公頃，占全台50%，為全台最大產區，栽培品種以「愛文」為大宗。本年度芒果受到異常氣候影響，經綜合評估總產量較往年減少70%，喜愛芒果的消費者可以上農業局官網查詢訂購資訊 (https://reurl.cc/ moA7E1 )。

芒果 台南 農會

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