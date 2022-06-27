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提升南市三爺溪防洪 歸仁市南10分洪工程年底將完工

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南即時報導
提升南市三爺溪防洪能力，歸仁區市南10分洪工程年底將完工，圖為相關工程示意圖。圖／台南市政府水利局提供
提升南市三爺溪防洪能力，歸仁區市南10分洪工程年底將完工，圖為相關工程示意圖。圖／台南市政府水利局提供

台南市政府水利局加速推動歸仁區市南10分洪排水工程，預計今年底完工，可有效紓解下游仁德及大灣地區淹水情形，大幅提升三爺溪防洪能力。

水利局說，三爺溪流經歸仁區、永康區、仁德區及南區等多個行政區，因台南地勢大致呈現東高西低趨勢，大雨來時常常因溢淹造成仁德、永康較低處淹水。

水利局指出，為此加速辦理三爺溪分洪工程，以萬代橋為界，上游段包含大灣排水2.5公里及鯽魚潭至萬代橋段2.1公里已全部整治完成，整治長度約4.6公里，中下游段自2019年起也持續推動整治作業，全案分3期，範圍自萬代橋段至二仁溪匯流口，預計於今年底全部完成。

另三爺溪流域整治遵循「總合治水」原則，除了河道整治，也興建滯洪池、雨水下水道及分洪設施，其中針對三爺溪支流土庫排水及一甲排水周邊淹水情事，市府也爭取營建署補助並自籌經費辦理排水分洪計畫，該計畫經費約4億元，預計今年底完工。

水利局接續說明，歸仁區市南10分洪排水工程分三期辦理，第一期及第二期工程分別已2017年及去年完工，總計完成1.15公里排水箱涵及管涵並同時完成路面改善作業。

第三期工程將施作175m箱涵及437m管涵，預計今年底完工，可有效紓解下游仁德及大灣地區淹水情形，並大幅提升三爺溪防洪能力，工程施工期間須於歸仁區和順路及保順路封路，建議用路人提早改道行駛。

水利局 淹水 台南

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