打造大齡寶貝好所在 雲林褒忠龍岩集會所動工

雲林縣褒忠鄉龍岩村活動中心於民國75年興建完成，因建築物老舊已有30多年歷史，現況空間狹小已不敷使用，雲林縣褒忠鄉重金打造115坪龍岩村集會所，兼具社區交流、室內運動、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、長青食堂等功能，今天由縣長張麗善主持開工典禮，將在112年3月完工。

鄉長陳建名說，龍岩村集會所活動中心為1層樓，總面積約為115坪，約380平方公尺，可做為村民聚會、聯誼、室內運動、活動場所等多用途空間，除了是年長者聚會休憩場所，也可是親子間增進情感交流和青少年休閒的場地，工期244個日曆天，預計112年3月可完工。