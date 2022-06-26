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打造大齡寶貝好所在 雲林褒忠龍岩集會所動工

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣褒忠鄉龍岩集會所今由縣長張麗善（中）主持開工典禮，打造115坪多功能空間。圖／雲林縣政府提供
雲林縣褒忠鄉龍岩集會所今由縣長張麗善（中）主持開工典禮，打造115坪多功能空間。圖／雲林縣政府提供

雲林縣褒忠鄉龍岩村活動中心於民國75年興建完成，因建築物老舊已有30多年歷史，現況空間狹小已不敷使用，雲林縣褒忠鄉重金打造115坪龍岩村集會所，兼具社區交流、室內運動、樂齡學習中心、社區照顧關懷據點、長青食堂等功能，今天由縣長張麗善主持開工典禮，將在112年3月完工。

鄉長陳建名說，龍岩村集會所活動中心為1層樓，總面積約為115坪，約380平方公尺，可做為村民聚會、聯誼、室內運動、活動場所等多用途空間，除了是年長者聚會休憩場所，也可是親子間增進情感交流和青少年休閒的場地，工期244個日曆天，預計112年3月可完工。

張麗善說，龍岩村有1300多人，卻沒有合適集會場所，由縣府協助申請中央前瞻計畫400萬元，並籌措200萬元補助，再加上褒忠鄉公所自籌1100萬元，在中央、縣府、地方的齊力合作下，共投入1700萬預算，盼完工後，成為村里發展與凝聚鄉親向心力新據點，讓大齡寶貝就地安養。

雲林縣褒忠鄉龍岩集會所今由縣長張麗善主持開工典禮，打造115坪多功能空間。圖／雲林縣政府提供
雲林縣褒忠鄉龍岩集會所今由縣長張麗善主持開工典禮，打造115坪多功能空間。圖／雲林縣政府提供

聚會 雲林 張麗善

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