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打造紫斑蝶秘境 雲林四番地社區種植500株武靴藤
雲林縣二崙鄉四番地保安林早期受人為破壞，隨意傾倒垃圾、採摘武靴藤植株，近年縣府與林務局南投林管處合作，復育環境有成，不只意外發現攀附木麻黃生長的武靴藤植羣分布，也在步道上看到紫斑蝶蹤影！因此縣府與林管處帶領四番地社區發展協會種植500株武靴藤、白水木，提供紫斑蝶良好棲地與食物，盼打造紫斑蝶新廊道。
四番地發展協會理事長廖蕙娟說，武靴藤是紫斑蝶幼蟲唯一食草，但因受到生態壓力，又被人採摘製成中藥材，已經減少許多，也讓紫斑蝶鮮少來訪；四番地社區發展協會志工主動投入，從採種、育苗，到現地摘植，也自行巡守、維護，未來四番地保安林不只可以賞蝶，也有生態教育體驗活動。
嘉義大學森林暨自然資源學系教授何坤益說，打造紫斑蝶廊道後，明年3月時紫斑蝶可沿著濁水溪一路到四番地產卵，4月時就可看到斯氏紫斑蝶結蛹，像小燈籠一樣閃閃發光掛在樹上，5、6月斯氏紫斑蝶孵化後，也可吸食白水木、七里香，以及大花咸豐草等蜜源，養精蓄銳準備等7月再飛往北部闊葉樹林。
副縣長謝淑亞說，四番地保安林在20多年前，因少人前往，變成民眾偷倒垃圾的地方，縣府持續與林務局交流請益，推動四番地保安林重建生態，也與鄉長鍾福助、議員李明哲及廖偉晴等人，一起種植500株武靴藤與白水木，將希望的種子種下，相信打造優質孕育環境，就有機會吸引紫斑蝶在此繁衍下一代。
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