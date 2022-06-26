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台南打疫苗抽大獎 65歲以上打追加劑有機會抽汽機車

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府鼓勵65歲以上長者打新冠肺炎疫苗，祭出抽大獎活動。圖／擷取畫面
台南市政府鼓勵65歲以上長者打新冠肺炎疫苗，祭出抽大獎活動。圖／擷取畫面

台南市政府為提高65歲以上長者施打新冠肺炎疫苗的覆蓋率，祭出施打追加劑第1、2劑就可抽大獎的活動，最大獎是高級房車、2獎是電動機車。市長黃偉哲說，已經打了第3劑就可以去打第4劑，就有機會抽中汽車。

台南市今日新增3786名，衛生局表示，統計自今年1月1日至6月25日，南市累計確診個案人數共23萬9351名，全年齡累計確診百分比為12.92%；已解除隔離21萬0, 370名、尚在隔離中2萬8981名。

市長黃偉哲並在防疫記者會宣布，為鼓勵長者接種疫苗追加劑，加強保護力，凡設籍台南市65歲以上市民及5歲以上具原住民身分的市民，於6月27日至8月31日間完成接種新冠肺炎疫苗第一次追加劑或第二次追加劑，即可參加抽獎，獎品包含高級房車、環保電動機車6輛、節能電冰箱10台、1錢重黃金元寶100個，詳細活動辦法將另行公告；預約接種請透過「台南打疫苗系統」https://health-reservation.tainan.gov.tw/。

統計至6月25日，台南市新冠肺炎疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、追加劑第1、2劑涵蓋率分別為90.7%、82.4%、1.3%、68.1%、1.7%，總接種劑次453萬1,102。5至11歲兒童1劑涵蓋率83.75%、第2劑7.78%；12至17歲第1劑涵蓋率95. 14%、第2劑83.75%、追加劑56.41%。

新冠肺炎 台南 疫苗

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