新住民選務研習 力行公民投票權

嘉義縣今年有20位新住民將加入年底選務工作行列，社會局和嘉義縣選委會今天為新住民朋友安排一場台灣民主發展歷程課程和選務工作研習。縣長翁章梁形容新住民已成為嘉義縣不可或缺的一份子，研習除了公民參與課程，也讓他們更加了解台灣的投票方式，展現台灣民主生命力。

翁章梁表示，台灣本就是一個移民社會，不同的時期，有不同的移民潮來到台灣，嘉義縣新住民目前有1萬3千多人，大部分的新住民都已取得身分證，擁有公民投票權，希望新住民姐妹都能行使公民權，參與台灣民主政治的選賢與能，踴躍投票。

今年九合一選舉11月26日舉行投票，為提升新住民公民參與，社會局特別為新住民舉辦「超級公民GO」研習活動，以摸擬演練方式，教導新住民從報到核對身分、領選票、正確圈選到投票，同時熟悉選務各項法令，提升新住民的社會參與感。

來自越南的李孟涵為新住民夥伴講解「新住民之認同與社會參與」。選務實務演練由選委會進行投開票所模擬演練，讓新住民朋友了解投票流程，以及熟悉擔任投開票所人員的工作內容。