快訊

專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

今增134人染疫歿 本土「跌破4萬」+39586例、60例境外

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茄芷有加持 台南白河南天宮發限量防疫福袋

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
虎爺公誕辰將至，台南白河南天宮將發放限量888份防疫福袋結緣。圖 ／廟方提供
虎爺公誕辰將至，台南白河南天宮將發放限量888份防疫福袋結緣。圖 ／廟方提供

農曆6月初六是虎爺公聖誕，台南白河木屐寮17戶南天宮，7月3日上午10點起將發贈限量888份「千歲祈福茄芷（加持）袋」與外界結緣，希望經主祀方府千歲加持，讓信眾帶回家防疫保平安。

南天宮主委方張金鳳表示，南天宮主祀方府千歲助人事業財運順利，廟內神龕下方的虎爺公，也很有故事，除保留泥塑百年金身之外，對於失物協尋有很在行，廟裡迄今還保留虎爺公的木雕金身，聖誕當天將請出來讓民眾膜拜。

張金鳳說，這次虎爺公聖誕，預計發放「千歲祈福茄芷（加持）袋」，裏頭分別裝入，千歲護罩（口罩）、瓶安福（平安符）、防疫隨身酒精，抹草淨身皂、還有快篩劑等物品，經由方府千歲指示並將所有物資過爐加持，建議信眾拿到後，記得到香爐過爐三圈，讓加持力量更強大。

她表示，台灣LV茄芷袋，茄芷袋有「加持」意思，台語也有咬錢諧音，代表拿到的信眾，希望有方府千歲加持，能平安又能帶回去咬錢。

虎爺公誕辰將至，台南白河南天宮將發放限量888份防疫福袋結緣。圖 ／廟方提供
虎爺公誕辰將至，台南白河南天宮將發放限量888份防疫福袋結緣。圖 ／廟方提供

有故事 口罩 白河

延伸閱讀

陳其邁茂林會勘 獲賜魯凱名「祖邁」

中國清零防疫滅不了病毒 深圳疫情恐傷經濟

國民黨：疫情、通膨夾殺下還要漲電價 蔡政府「欠電」

配合防疫規範 台中玉闕朝仁宮：中元普度開放信眾贊普、不開放進場

相關新聞

嘉市3條公車運量成長4倍 市府宣布免費搭到年底

推廣大眾運輸，嘉義市3條電動公車路線持電子票證免費、YouBike前30分鐘補貼10元，市府宣布優惠周五起再延長到年底，...

這下BBQ了…雲林今早2952戶停電兇手是小鳥

今天早上9點22分雲林縣台西鄉崙豐村、蚊港村、和豐村、永豐村等部分路段，共有2952戶停電，經兩次緊急搶修，已於10點3...

雲林2952戶停電預計中午才復電 事故原因待釐清

今天早上9點22分雲林縣台西鄉崙豐地區傳出停電，共有2952戶住家受影響，台電表示，由於饋線跳脫才會造成停電，已派員前往...

茄芷有加持 台南白河南天宮發限量防疫福袋

農曆6月初六是虎爺公聖誕，台南白河木屐寮17戶南天宮，7月3日上午10點起將發贈限量888份「千歲祈福茄芷（加持）袋」與...

竹崎親水公園消暑 7月1日開放免費戲水

時序已進入盛暑，假日民眾想到戶外走走，看到炙熱太陽高高掛又有些怯步，這時候當然是有玩水消暑的地方最想去，嘉義縣竹崎鄉親水...

具多元文化背景及語言專才 新二代勤學向上成為移民官

新住民二代立志成為移民官！20多歲的張秀雯、湯立，分別在3年前與去年，參加移民署特考，成為移民官；特別的是，2人都來自新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。