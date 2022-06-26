茄芷有加持 台南白河南天宮發限量防疫福袋

農曆6月初六是虎爺公聖誕，台南白河木屐寮17戶南天宮，7月3日上午10點起將發贈限量888份「千歲祈福茄芷（加持）袋」與外界結緣，希望經主祀方府千歲加持，讓信眾帶回家防疫保平安。

南天宮主委方張金鳳表示，南天宮主祀方府千歲助人事業財運順利，廟內神龕下方的虎爺公，也很有故事，除保留泥塑百年金身之外，對於失物協尋有很在行，廟裡迄今還保留虎爺公的木雕金身，聖誕當天將請出來讓民眾膜拜。

張金鳳說，這次虎爺公聖誕，預計發放「千歲祈福茄芷（加持）袋」，裏頭分別裝入，千歲護罩（口罩）、瓶安福（平安符）、防疫隨身酒精，抹草淨身皂、還有快篩劑等物品，經由方府千歲指示並將所有物資過爐加持，建議信眾拿到後，記得到香爐過爐三圈，讓加持力量更強大。