聽新聞
test
0:00 / 0:00
茄芷有加持 台南白河南天宮發限量防疫福袋
農曆6月初六是虎爺公聖誕，台南白河木屐寮17戶南天宮，7月3日上午10點起將發贈限量888份「千歲祈福茄芷（加持）袋」與外界結緣，希望經主祀方府千歲加持，讓信眾帶回家防疫保平安。
南天宮主委方張金鳳表示，南天宮主祀方府千歲助人事業財運順利，廟內神龕下方的虎爺公，也很有故事，除保留泥塑百年金身之外，對於失物協尋有很在行，廟裡迄今還保留虎爺公的木雕金身，聖誕當天將請出來讓民眾膜拜。
張金鳳說，這次虎爺公聖誕，預計發放「千歲祈福茄芷（加持）袋」，裏頭分別裝入，千歲護罩（口罩）、瓶安福（平安符）、防疫隨身酒精，抹草淨身皂、還有快篩劑等物品，經由方府千歲指示並將所有物資過爐加持，建議信眾拿到後，記得到香爐過爐三圈，讓加持力量更強大。
她表示，台灣LV茄芷袋，茄芷袋有「加持」意思，台語也有咬錢諧音，代表拿到的信眾，希望有方府千歲加持，能平安又能帶回去咬錢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言