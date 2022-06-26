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竹崎親水公園消暑 7月1日開放免費戲水
時序已進入盛暑，假日民眾想到戶外走走，看到炙熱太陽高高掛又有些怯步，這時候當然是有玩水消暑的地方最想去，嘉義縣竹崎鄉親水公園不但有公園美景又有親子戲水區，每年是盛夏時節熱門景點；鄉公所表示，7月1日起正式開放民眾免費戲水。
竹崎公園暨親水公園位在台三線的竹崎大橋旁，緊臨牛稠溪畔，佔地廣闊近12公頃，親水公園為朴子溪沿岸所建的首座親水公園。
公園內規畫有許多親水活動設施區提供民眾在此戲水、賞鳥、欣賞風景嬉戲奔跑、擲飛盤、放風箏、打槌球等功能。另設有藝術廣場區、步道區、卵石遊戲區、階梯廣場、林蔭散步區、多功能草坪區、溪岸步道區、健康步道等。兩座園區皆是老少咸宜的遊憩地點。
公園還有萬竹博覽區、天空走廊、花仙子步道、行千吊橋，還有最受親子喜愛的兒童戲水區。
兒童戲水區在夏天假日會啟動噴水設施，讓父母陪同孩子在水柱中歡呼、尖叫、嘻笑一消暑氣共享天倫之樂。
竹崎鄉公所表示，6月29日起竹崎親水公園戲水區將進行放水測試。7月1日開始正式開放民眾免費戲水，暑假開放時間：每周四、五、六、日，上午8時至下午5時。
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