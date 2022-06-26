具多元文化背景及語言專才 新二代勤學向上成為移民官

新住民二代立志成為移民官！20多歲的張秀雯、湯立，分別在3年前與去年，參加移民署特考，成為移民官；特別的是，2人都來自新住民家庭，報考動機都是因為父母飄洋過海來台打拚，更能體會異鄉人在台打拚心情，堅定了成為移民官的心願。

移民署表示，報考越南語組的張秀雯，從小看著媽媽獨自扛起家計，卻從未聽到任何抱怨，還不段勉勵她「若有能力千萬別吝於幫助別人」。張秀雯在就讀外語大學應用語文學系期間，2度前往越南實習，讓她有了報考移民署特考念頭。

在準備考試期間，張秀雯將越南單字寫在手心上，只為了多背上幾個單字，專心一致的她，僅花了一年便成為榜首。

另一位報考英語組的湯立，去年從警大畢業，身材高挑戴著粗匡眼鏡，個性忠厚內斂，在求學過程中便積極參加移民署許多活動，如「新住民火炬計畫」、「新住民子女培訓營」及申請「新二代獎助學金」；對於湯立來說，他深受移民署新二代培力計畫政策照顧，希望成為駐外移民官回饋社會。

談及準備特考的過程，兩人提到為能心無旁鶩，狠心斷絕手機及社群軟體，湯立更建議考生，可和志同道合的人組成讀書會，一起蒐集資料、彼此激勵，國考的路上就不孤單，準備起來也事半功倍。

2人在成為移民官的受訓期間，最讓他們感興趣的是綜合逮捕術的課程，因為武術之道，蘊含防身自衛以和為貴的價值觀，著重內在的心性道德修為更是主導自身的行為能力。他們努力練習，跨越了體能極限，順利通過了測驗，成為文武兼具的公務人員。