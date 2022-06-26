水道博物館添古物 當年技工後人贈百年耐火磚

台南山上花園水道博物館繼日前發現百年馬桶引起話題，近日又獲當年技工後人贈送4塊當年煙囪使用的耐火磚，今年適逢百年慶典水道館添古物，更具意義。

住山上區的耆老吳朝全近日帶來4塊耐火磚，其中2塊完整還有「三石耐火煉瓦株式會社」及「Tobata」字樣，吳表示，他的父親當年是水道技術人員，他也全程目睹拆除過程，大煙囪拆除後，現場遺留了不少防火磚，準備清運丟棄；他覺得有紀念性，於是撿拾了幾塊回家保存，知道水道正在徵集這些古物，於是拿來給館方。

台南市建材銀行專員侯成育指出，台灣在日據時期西方工業技術引進，工廠使用火力發電即須使用導熱性較差的耐火磚作為燃油發電機組使用。在台灣無生產情況下，為應對建設便由日本移入生產精良的建材，為建設所用。

其中，創立於明治年間的三石煉瓦株式會社生產的耐火磚，在台灣眾多工場構造中都可見。但隨時代變遷而遭拆除，建材的保存還是有一定的歷史價值；至於TOBATA也是當時知名的耐火磚品牌。

文化局長葉澤山指出，台南水道於1922年完工啟用，以獨步全台的二抽三送系統，將取自曾文溪的原水，經過淨化處理後，送到20公里以外的台南市提供民生使用，在當年電力系統還未普及時，都仰賴園區火力發電機運行產生電力來驅動；也因此，當年園區內也擁有一座高達36.3公尺的煙囪排煙，也是園區最顯著地標。